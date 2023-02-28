В первую очередь ликвидация Путина: каким Запад видит распад России

Запад настроен на то, что путинский режим уже завершил свое существование. Ведь страны понимают, что этот террористический режим несет только террористические угрозы.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политолог, исполнительный директор Международной организации малых общин Алексей Буряченко. Однако он убежден, что Россию и режим Путина нужно разделять. В то же время вице-президент США Камала Гаррис официально обвинила путинский режим в преступлениях против человечества.

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"Уничтожение путинского режима и самого Путина – это все же одно, и абсолютно оправданно и в контексте полномасштабного вторжения в Украину, геноцида, террора", – заявил он.

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Контролируемый переходный период

А что касается России, считает Буряченко, там Запад больше склоняется к необходимости контролируемого распада и лишения ядерного оружия. Мол, сначала должна быть ликвидация Владимира Путина и его режима, а затем контролируемый переходный период.

Такой международной коалицией, прежде всего, при лидерстве США, ЕС и Китая, для максимальной сбалансировки интересов, а уже потом внутреннего распада,

– сказал политолог.

Исполнительный директор Международной организации малых общин отметил, что если внутренний распад в России произойдет сразу после путинского режима, то ядерная угроза будет, прежде всего, на территории России, а не где-то дальше.

"Они просто начнут стрелять друг в друга в пределах гражданской войны", – рассказал Алексей Буряченко.

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