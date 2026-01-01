Военный планировал женитьбу. Об этом пишут издания Guardian и ABC, передает 24 Канал.

Что известно о добровольце из Австралии, который защищал Украину?

Друг, который воевал бок о бок с Расселом Алланом Уилсоном, в интервью изданию ABC подтвердил факт его гибели на фронте. Именно он рассказал журналистам о планах его побратима в гражданской жизни.

Рассел планировал жениться только через неделю после того рокового события. Это была его последняя боевая операция перед запланированным отпуском,

– поделился друг погибшего.

Информация о смерти Уилсона сначала появилась в социальных сетях. В частности, 19 декабря сообщение от мужчины, который представился ветераном армии США, отмечал, что Уилсон "не стремился к славе, наград или сенсационных заголовков".

По словам корреспондента, он боролся, потому что "искренне верил, что определенные ценности стоят борьбы даже если цена за них является самой высокой".



В боях за Украину отдал свою жизнь австралиец Рассел Аллан Уилсон / Фото из сети

В других публикациях в соцсетях отмечалось, что Уилсон происходил из города Госфорд на Центральном побережье Нового Южного Уэльса, жил также в Брисбене, а в Украину прибыл в 2023 году после начала полномасштабного вторжения России.

1 января Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) сообщило, что ознакомлено с сообщениями о гибели своего гражданина и сейчас работает над официальным подтверждением этих данных от местных органов власти.

По информации СМИ, с 2022 года в боях против российских захватчиков погибли по меньшей мере восемь граждан Австралии.

