Военный планировал женитьбу. Об этом пишут издания Guardian и ABC, передает 24 Канал.
К теме Подтвердила экспертиза ДНК: Константин Ищенко с Полтавщины погиб во время выполнения задания
Что известно о добровольце из Австралии, который защищал Украину?
Друг, который воевал бок о бок с Расселом Алланом Уилсоном, в интервью изданию ABC подтвердил факт его гибели на фронте. Именно он рассказал журналистам о планах его побратима в гражданской жизни.
Рассел планировал жениться только через неделю после того рокового события. Это была его последняя боевая операция перед запланированным отпуском,
– поделился друг погибшего.
Информация о смерти Уилсона сначала появилась в социальных сетях. В частности, 19 декабря сообщение от мужчины, который представился ветераном армии США, отмечал, что Уилсон "не стремился к славе, наград или сенсационных заголовков".
По словам корреспондента, он боролся, потому что "искренне верил, что определенные ценности стоят борьбы даже если цена за них является самой высокой".
В боях за Украину отдал свою жизнь австралиец Рассел Аллан Уилсон / Фото из сети
В других публикациях в соцсетях отмечалось, что Уилсон происходил из города Госфорд на Центральном побережье Нового Южного Уэльса, жил также в Брисбене, а в Украину прибыл в 2023 году после начала полномасштабного вторжения России.
1 января Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) сообщило, что ознакомлено с сообщениями о гибели своего гражданина и сейчас работает над официальным подтверждением этих данных от местных органов власти.
По информации СМИ, с 2022 года в боях против российских захватчиков погибли по меньшей мере восемь граждан Австралии.
Иностранцы, которые положили свою жизнь в войны против России
Недавно на Харьковском направлении погиб 27-летний чешский доброволец по имени Йирка, который воевал на стороне Украины.
В ожесточенных боях за Бахмут в 2023 году погиб американский доброволец Купер Эндрюс, известный среди побратимов как "Харрис". Ему было всего 26 лет. По информации журналиста и документалиста Джейка Ханрахана, Купер ранее служил в Корпусе морской пехоты США.
Также в боях за Бахмут погибли двое канадских добровольцев, которые воевали в составе Интернационального легиона Украины. 27-летний Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко отдали жизнь, защищая город от российских оккупантов.
Одним из самых трагических событий для иностранных бойцов стала российская ракетная атака 21 июля 2025 года по учебному центру вблизи Кропивницкого. Удар пришелся точно по столовой в момент, когда там продолжался обед, что привело к гибели более десяти добровольцев из разных стран.