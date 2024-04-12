Гражданин Соединенных Штатов Америки Рассел Бентли исчез во временно оккупированном Донецке в понедельник, 8 апреля.

Интересно, что американец, который добровольно присоединился к так называемой "ДНР" исчез после обстрела Донецка. Российские пропагандисты сообщают, что после "прилета" он якобы решил помочь раненым, но перестал выходить на связь.

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Об "исчезновении" Бентли написала даже главный редактор федерального пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

В Донецке исчез Рассел Бентли с позывным "Техас", который сотрудничает с нашим Sputnik,

– сообщила пропагандистка.

По данным россиян, американец добровольно присоединился к так называемой "ДНР" в 2014 году и снимал репортажи "в основном для американской аудитории". Также Бентли получил российское гражданство.

СМИ также сообщают, что он использовал краудфандинговые платформы для финансирования своего участия в войне.

"Таинственное исчезновение"

Рассела Бентли якобы видели в последний раз видели 8 апреля. Тогда он с женой приехал в Петровский район Донецка и был неподалеку от места, которое попало под обстрел. Там он якобы поехал узнать, не нужна ли его помощь раненым.

Его жена рассказала, что на месте нашла только его машину, в которой лежали бейсболка, очки и разбитый телефон.

Бентли даже успели объявить в розыск.

Какая ситуация сейчас в Донецкой области