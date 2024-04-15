Был "жемчужиной" российской пропаганды: Андрющенко назвал 3 версии исчезновения "добровольца" из США
В оккупированном Донецке исчез американец Рассел Бентли, который добровольно присоединился к так называемой "ДНР" и жил в городе с 2014 года. Последний раз его видели 8 апреля.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что Бентли является достаточно контроверсионным персонажем. Он является "жемчужиной" в "короне" предателей, которые переехали на территорию России или оккупированные области Украины. Россияне их постоянно использовали в своих пропагандистских видео.
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Имел фейковое гражданство
О судьбе Бентли озаботилась даже главный редактор федерального пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ведь он сотрудничал с изданием, которым она руководит.
Это "жемчужина" российской пропаганды Russia Today. Он американец, который переехал в оккупированный Донецк, получил фейковое гражданство так называемой "ДНР". Сегодняшнее негативное отношение к Украине определенной категории населения США было сформировано, в том числе из-за пропагандистской деятельности этого персонажа,
– отметил он.
В Соединенных Штатах Бентли был осужден за смену своего гражданства и за участие в войне России против Украины.
Возможно свои же забрали по ошибке
Последний раз видели Рассела Бентли 8 апреля, когда он после "прилета" по Донецку пытался помочь раненым, и после этого перестал выходить на связь.
По Донецку системно прилетает достаточно точно. Есть очень простой маркер понять, что очень больно "прилетело" в Донецк, Луганск или на другую оккупированную территорию, – там, должна быть "погибшая девочка 3 – 4 лет". Это означает, что там есть до 10 российских "двухсотых". Таким образом они пытаются прикрыть то, что и так все видят: что там есть большие потери,
– отметил Петр Андрющенко.
Относительно исчезновения Бентли есть 3 версии. По одной из них, к этому причастно украинское движение сопротивления.
Россияне, по его словам, не рассматривают никаких версий, потому что опасаются, что его подобрала бывшая так называемая МГБ в "ДНР". Возможно его держат где-то "на подвале", не разобравшись, что это за американец, а также хотят содрать с него денег.
Именно поэтому Симоньян постоянно звонит Пушилину, чтобы разобраться, не свои ли его ошибочно забрали,
– пояснил советник городского головы Мариуполя.
Также есть версия, что он в результате очередного "прилета" Бентли пошел вытаскивать людей и погиб.
"Учитывая, что его нет уже больше недели, он точно не появится. Правду же мы услышим в ближайшее время. В любом случае для Украины это хорошая новость. А для российской пропаганды – большая потеря", – подчеркнул Петр Андрющенко.
Что известно об исчезновении американца в оккупированном Донецке
- Рассел Бентли исчез 8 апреля во время "прилета", когда пошел помогать раненым. Позже жена американца нашла его машину, где были бейсболка, очки и разбитый телефон Бентли.
- Он присоединился к так называемой "ДНР" в 2014 году, имел позывной "Техас", снимал репортажи для "американской аудитории", сотрудничал с российским пропагандистским новостным агентством Sputnik.
- Известно, что Бентли объявили в розыск, однако никаких сведений о нем пока нет.
- Кроме того, в оккупированном Донецке действует украинское движение сопротивления, которое напоминает о себе соответствующими акциями. Так в Донецке и Макеевке городе партизаны оставили граффити, на которых изображен "Глаз" – символ сопротивления. Это свидетельствует о том, что в этих городах пристально следят за коллаборантами.