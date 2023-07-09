Рассказал о переговорах с Дудой и поблагодарил военных: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 9 июля записал свое традиционное обращение к украинцам. В нем он рассказал о высокой активности наших защитников на фронте.

Кроме этого, президент поблагодарил наших военных за стойкую оборону и удачное наступление. Свое обращение глава государства записал из Луцка, где находится.

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Встреча с Дудой в Луцке

Зеленский рассказал подробнее о встрече с президентом Польши Дудой. Он подчеркнул, что провел довольно хороший диалог с польским руководителем.

Разговор с ним. Молебен. Были представители всех конфессий и религиозных общин. В луцком костеле. Вместе с Анджеем почтили память всех жертв на Волыни. Ценим каждую жизнь, помним историю и вместе защищаем свободу,

– сказал он.

Кроме того, глава государства также провел в замке Любарта в Луцке совещание относительно ситуации в регионе. Президент обсудил вопросы безопасности, ситуацию на границе и приграничных районах с Беларусью.

"Проанализировали подготовку и обеспечение наших сил обороны и безопасности, соответствующих подразделений на Волыни. Был доклад относительно социальной ситуации в области, потребности людей. Энергетика, обеспечение водой, бюджетное обеспечение – и для людей, и для социальной сферы. Состояние укрытий. Рабочие места в области", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что государство будет поддерживать наших граждан в это непростое время. До этого он поблагодарил жителей Луцка за принятие переселенцев, а также за помощь в лечении и реабилитации наших военных.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

События на передовой и благодарность военным

Зеленский также рассказал о ситуации на передовой. По его словам, сейчас там происходят активные действия.

Глава государства также поблагодарил украинских военных за достойную оборону и деоккупацию территорий.

Президент отметил воинов из таких военных формирований:

3-й отдельной штурмовой бригады;

24-й отдельной механизированной бригады;

десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Зеленский также оценил воинов, работающих на Таврическом направлении.

Глава государства отметил храбрость воинов таких формирований:

десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь";

74-го отдельного разведбата;

59-й отдельной мотопехотной бригады.

Кроме этого, Зеленский особо отметил воинов из нескольких украинских военных формирований.

Украинский глава поблагодарил:

воина бригады "Запорожская Сечь" майора Владимира Гончарова.

матроса 35-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Комара.

стрелка батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации Алексея Лабенца.

артиллеристов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" майора Антона Черевко и старшего лейтенанта Василия Абрамива.

Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем в мире, кто помогает!

– подчеркнул Зеленский.

Напоследок президент поблагодарил город Луцка за проведенный плодотворный день.