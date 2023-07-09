Рассказал о переговорах с Дудой и поблагодарил военных: Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский 9 июля записал свое традиционное обращение к украинцам. В нем он рассказал о высокой активности наших защитников на фронте.
Кроме этого, президент поблагодарил наших военных за стойкую оборону и удачное наступление. Свое обращение глава государства записал из Луцка, где находится.
Смотрите также Ситуация на границе с Беларусью: на Волыни Зеленский провел совещание по безопасности в регионе
Встреча с Дудой в Луцке
Зеленский рассказал подробнее о встрече с президентом Польши Дудой. Он подчеркнул, что провел довольно хороший диалог с польским руководителем.
Разговор с ним. Молебен. Были представители всех конфессий и религиозных общин. В луцком костеле. Вместе с Анджеем почтили память всех жертв на Волыни. Ценим каждую жизнь, помним историю и вместе защищаем свободу,
– сказал он.
Кроме того, глава государства также провел в замке Любарта в Луцке совещание относительно ситуации в регионе. Президент обсудил вопросы безопасности, ситуацию на границе и приграничных районах с Беларусью.
"Проанализировали подготовку и обеспечение наших сил обороны и безопасности, соответствующих подразделений на Волыни. Был доклад относительно социальной ситуации в области, потребности людей. Энергетика, обеспечение водой, бюджетное обеспечение – и для людей, и для социальной сферы. Состояние укрытий. Рабочие места в области", – подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что государство будет поддерживать наших граждан в это непростое время. До этого он поблагодарил жителей Луцка за принятие переселенцев, а также за помощь в лечении и реабилитации наших военных.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
События на передовой и благодарность военным
Зеленский также рассказал о ситуации на передовой. По его словам, сейчас там происходят активные действия.
Глава государства также поблагодарил украинских военных за достойную оборону и деоккупацию территорий.
Президент отметил воинов из таких военных формирований:
- 3-й отдельной штурмовой бригады;
- 24-й отдельной механизированной бригады;
- десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Зеленский также оценил воинов, работающих на Таврическом направлении.
Глава государства отметил храбрость воинов таких формирований:
- десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады;
- артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь";
- 74-го отдельного разведбата;
- 59-й отдельной мотопехотной бригады.
Кроме этого, Зеленский особо отметил воинов из нескольких украинских военных формирований.
Украинский глава поблагодарил:
- воина бригады "Запорожская Сечь" майора Владимира Гончарова.
- матроса 35-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Комара.
- стрелка батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации Алексея Лабенца.
- артиллеристов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" майора Антона Черевко и старшего лейтенанта Василия Абрамива.
Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем в мире, кто помогает!
– подчеркнул Зеленский.
Напоследок президент поблагодарил город Луцка за проведенный плодотворный день.