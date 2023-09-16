Рассказывает человеческие истории: В Калифорнии прошла выставка свидетельств украинцев о войне

В калифорнийском университете Беркли прошла благотворительная выставка свидетельств о российско-украинской войне. Целью мероприятия было показать иностранцам, что украинцы чувствуют каждый день.

Кроме важного информационного посыла организаторы провели и благотворительный аукцион. Все средства они передали в обеспечение медицинской помощью Вооруженных Сил.

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Важный месседж мира

В американском университете Беркли, что в Калифорнии, провели благотворительную выставку историй украинцев о войне. Все эти свидетельства сохранены на социальной онлайн-платформе Svidok.org. Организаторы планировали создать пространство, которое привлечет иностранцев к преступным действиям России.

Газеты дают статистику, количество утраченных танков, налеты, а "Сведетель" рассказывает человеческие истории. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы дать миру увидеть, что украинцы переживают каждый день, – развить эмпатию и сочувствие, а также побуждать людей продолжать поддерживать Украину, к победе.

– рассказал организатор выставки Джеймс Ходсон.

Главной задачей выставки было освещение уничтожения россиянами культурного и национального наследия Украины. Помимо наблюдения за объектами, гости могли принять участие в благотворительном арт-аукционе. Они могли приобрести украинские гобелены ручной работы, картины известных художников, таких как Екатерина Криволап и Александр Штец и другие примеры народного искусства.

Не обошли аукцион и раритетные экспонаты прямо с фронта. Среди таких исторических предметов была бутылка бахмутского шампанского и рисунок на гильзе от 122 мм гаубического снаряда от Ольги Прасол. Также гости смогли получить в коллекцию созданные во время реабилитации арт-терапией в ровенской больнице художественные работы защитников.

Во время аукциона удалось собрать около 20 тысяч долларов. Эти деньги пойдут на помощь госпиталя в Ровно и на тактическую медицину бойцам 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и спецподразделения Кракен.

Ранее подобные выставки уже проводились в Нью-Йорке и Вашингтоне. Организаторы планируют дальше продолжить создание таких выставок не только в США, но и в Европе.

Как прошла благотворительная выставка – смотрите в галерее