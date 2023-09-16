Окрім важливого інформаційного посилу, організатори провели й благодійний аукціон. Всі кошти вони передали на забезпечення медичною допомогою Збройних Сил.

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Важливий меседж світу

У американському університеті Берклі, що Каліфорнії, провели благодійну виставку історій українців про війну. Всі ці свідченні збережені на соціальній онлайн-платформі Svidok.org. Організатори планували створити простір, який приверне увагу іноземців до злочинних дій Росії.

Газети дають статистику, кількість втрачених танків, нальоти, а “Свідок” розповідає людські історії. Мета заходу полягала в тому, щоб дати світові побачити, що українці переживають щодня, – розвинути емпатію та співчуття, а також спонукати людей продовжувати підтримувати Україну, до перемоги,

– розповів організатор виставки Джеймс Ходсон.

Головним завданням виставки було висвітлення знищення росіянами культурної на національної спадщини України. Окрім спостерігання за об'єктами, гості могли взяти участь у благодійному арт-аукціоні. Вони мали змогу придбати українські гобелени ручної роботи, картини відомих художників, таких як Катерина Криволап та Олександр Штець та інші приклади народного мистецтва.

Не оминули на аукціоні й раритетні експонати прямо з фронту. Серед таких історичних предметів була пляшка бахмутського шампанського та малюнок на гільзі від 122-мм гаубичного снаряда від Ольги Прасол. Також гості мали змогу отримати в колекцію створені під час реабілітації арт-терапією у рівненському шпиталі мистецькі роботи захисників.

Під час аукціону вдалось зібрати близько 20 тисяч доларів. Ці гроші підуть на допомогу шпиталю у Рівному та на тактичну медицину бійцям 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ й спецпідрозділу “Кракен”.

Раніше такі виставки вже проводили у Нью-Йорку та Вашингтоні. Організатори планують надалі продовжити створення таких виставок не тільки у США, а і в Європі.

Як пройшла благодійна виставка – дивіться в галереї