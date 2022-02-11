Рассказывал, что сам любит садиться за руль и нарушал ПДД: архивное видео с Ярославским

В сети опубликовали архивное видео с бизнесменом Александром Ярославским, авто из кортежа которого насмерть сбило человека. В нем мужчина рассказывает, что часто ездит за рулем сам.

Вероятно, сюжет показывали на польском телевидении, поскольку его опубликовали в переводе. Ярославский рассказывал, что водителя имеет, но из-за загруженного графика почти всегда водит сам.

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Говорил, что за рулем у него остается время для себя: чтобы собраться с мыслями и спланировать день.

Любит быструю езду

Перед этим журналист Михаил Ткач тоже сообщал , что Ярославский часто сам водит машину. Кроме того, его источники утверждали, что за несколько часов до аварии бизнесмен был нетрезв.

Журналистка, которая ехала вместе с бизнесменом, заметила, что он любит быструю езду. Ярославский ответил, что они едут 120 километров в час.

Не могу сказать, что это какая-то сверхъестественная скорость,

– сказал мужчина.

Тогда журналистка спросила, что, вероятно, "правоохранители знают, кто едет". Ярославский дерзко ответил, что не спрашивал у них, хоть признался: его никогда не останавливают на дороге.

Что известно о ДТП с машиной Ярославского

Вечером 9 февраля на Харьковщине автомобиль совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина в возрасте около 50 лет погиб на месте.

СМИ сразу же сообщили, что поблизости обнаружили номера авто из кортежа президента "Металлиста" Александра Ярославского.

В компании бизнесмена заявили, что за рулем был его водитель. Утром он пришел и заявил, что якобы действительно был за рулем. Сам Ярославский утверждал, что во время ДТП спал дома.

Полиция подготовила для водителя подозрение по статьям о нарушении правил безопасности дорожного движения, а также оставлении в опасности. Однако выяснили, что в момент ДТП он находился в другом месте.

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковщины Станислава Перлина. Причина – фальсификация дела по аварии.

Смертельное ДТП с кортежем Ярославского – все, что известно: