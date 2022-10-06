В Швеции назвали предварительные причины утечек на "Северном потоке"

Следователи в Швеции предварительно установили, что взрывы на "Северном потоке" вызваны диверсией. В Швеции представили первые выводы инспекции, проведенной в месте прорыва труб "Северных потоков".

Прокуратура Швеция не дала никаких указаний на то, как произошли взрывы или кто может отвечать за них. Возглавляющий расследование прокурор Матс Люнгквист сказал, что расследование места преступления укрепило подозрения в диверсии.

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Расследование Швеции подтвердило взрывы на "Северных потоках"

Следует отметить, что речь идет о расследовании утечки из "Северных потоков" в шведской экономической зоне.

Мы можем констатировать, что на "Северных потоках 1 и 2" в шведской экономической зоне были взрывы, нанесшие значительный ущерб газопроводам. Расследование места преступления укрепило подозрения в грубой диверсии,

– сказал он.

Изъятые с места преступления материалы анализируют, чтобы выяснить, "можно ли кому-то вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности".

Утечки газа из "Северных потоков" в Балтийском море

В ночь с 25 на 26 сентября стало известно о разрушении трех нитей газопровода. Известно о разрушении двух трубопроводов "Северного потока-1" и только одного трубопровода "Северного потока-2".

Стоит отметить, что "Северным потоком-1" Россия транспортирует газ в страны ЕС. "Северный поток-2" не был введен в эксплуатацию из-за вторжения России в Украину.

2 октября в Дании заявили, что газопроводы перестали вытекать, но шведская береговая охрана сообщила, что меньшая утечка в "Северном потоке-2" увеличилась.

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