Псевдорасследование про главу СБУ Малюка является юридически ничтожным, – Офис генпрокурора

Российская пропаганда продолжает пытаться отвлечь внимание мира от преступлений, которые совершают оккупанты. Так, захватчики опубликовали результаты "расследования" в отношении главы СБУ Василия Малюка.

Россияне опубликовали "окончательную версию" того, что произошло на Крымском мосту в 2022 году. Офис генпрокурора Украины назвал это псевдорасследование манипулятивным и ничтожным с юридической точки зрения.

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Новые ИПСО врага

Офис генпрокурора фиксирует значительную активизацию вражеских ИПСО, имеющих целью дискредитировать Украину на международном уровне.

Цель этих операций – уменьшить объемы международной помощи Украине и отвлечь внимание мирового сообщества от массовых и спланированных военных преступлений, которые ВС России ежедневно совершают на территории Украины,

– отметили там.

В частности, примером такой информационно-психологической операции является попытка российских "следователей" и пропагандистов переложить на Украину ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл". Другой пример – манипулятивные и ничтожные с юридической точки зрения псевдорасследования в отношении Председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка, а также других лиц, которые противодействуют российской агрессии.

Отмечается, что таким образом Кремль надеется, что его ложь заставит мир забыть о более 127 000 военных преступлений, которые удалось задокументировать. В частности, системные пытки против украинских военнопленных и гражданских лиц, зафиксировано институтами ООН.

Кроме этого, за последние 5 месяцев было зафиксировано 15 случаев убийств украинских военных при попытках сдаться в плен. Также враг применяет и запрещенное химическое оружие.

Российское "расследование"