Псевдорасследование про главу СБУ Малюка является юридически ничтожным, – Офис генпрокурора
Источник:Офис генпрокурора
Российская пропаганда продолжает пытаться отвлечь внимание мира от преступлений, которые совершают оккупанты. Так, захватчики опубликовали результаты "расследования" в отношении главы СБУ Василия Малюка.
Россияне опубликовали "окончательную версию" того, что произошло на Крымском мосту в 2022 году. Офис генпрокурора Украины назвал это псевдорасследование манипулятивным и ничтожным с юридической точки зрения.
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Новые ИПСО врага
Офис генпрокурора фиксирует значительную активизацию вражеских ИПСО, имеющих целью дискредитировать Украину на международном уровне.
Цель этих операций – уменьшить объемы международной помощи Украине и отвлечь внимание мирового сообщества от массовых и спланированных военных преступлений, которые ВС России ежедневно совершают на территории Украины,
– отметили там.
В частности, примером такой информационно-психологической операции является попытка российских "следователей" и пропагандистов переложить на Украину ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл". Другой пример – манипулятивные и ничтожные с юридической точки зрения псевдорасследования в отношении Председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка, а также других лиц, которые противодействуют российской агрессии.
Отмечается, что таким образом Кремль надеется, что его ложь заставит мир забыть о более 127 000 военных преступлений, которые удалось задокументировать. В частности, системные пытки против украинских военнопленных и гражданских лиц, зафиксировано институтами ООН.
Кроме этого, за последние 5 месяцев было зафиксировано 15 случаев убийств украинских военных при попытках сдаться в плен. Также враг применяет и запрещенное химическое оружие.
Российское "расследование"
- Российские СМИ через более, чем полтора года наконец обнародовали "окончательную версию" подрыва незаконно построенного Крымского моста. Россияне утверждают, что по подмененным документам паллеты с "пленкой" привезли в Краснодарский край, где загрузили на фуру. В то же время водитель ничего не подозревал.
- Для детонации взрывчатой смеси, по очередной "официальной версии" россиян, использовали взрывчатое вещество "иностранного производства" на основе гексогена, а детонатор сработал в определенной точке от сигнала GPS-устройства.
- В то же время Василий Малюк уже делился деталями этой операции. Он отмечал, что иностранцы не имеют никакого отношения к делу. Враг же в "расследовании" обвинил граждан Украины, России и Армении.