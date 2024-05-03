Росіяни опублікували "остаточну версію" того, що сталося на Кримському мосту у 2022 році. Офіс генпрокурора України назвав це псевдорозслідування маніпулятивним та нікчемним з юридичного погляду.

Дивіться також Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори

Нові ІПСО ворога

Офіс генпрокурора фіксує значну активізацію ворожих ІПСО, що мають на меті дискредитувати Україну на міжнародному рівні.

Мета цих операцій – зменшити обсяги міжнародної допомоги Україні та відвернути увагу світового співтовариства від масових та спланованих воєнних злочинів, які ЗС Росії щодня вчиняють на території України,

– зазначили там.

Зокрема, прикладом такої інформаційно-психологічної операції є спроба російських "слідчих" та пропагандистів перекласти на Україну відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Хол". Інший приклад – маніпулятивні та нікчемні з юридичної точки зору псевдорозслідування щодо Голови Служби безпеки України Василя Малюка, а також інших осіб, які протидіють російській агресії.

Зазначається, що таким чином Кремль сподівається, що його брехня змусить світ забути про понад 127 000 воєнних злочинів, які вдалося задокументувати. Зокрема, системні тортури проти українських військовополонених та цивільних осіб, зафіксовано інституціями ООН.

Окрім цього, за останні 5 місяців було зафіксовано 15 випадків вбивств український військових при спробах здатися у полон. Також ворог застосовує й заборонену хімічну зброю.

Російське "розслідування"