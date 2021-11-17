Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации с вагнеровцами

Bellingcat опубликовал первую часть расследования о вероятном срыве операции с вагнеровцами. Ранее расследователи анонсировали, что этому делу будут посвящены публикации в трех форматах.

Целью было показать и разоблачить деятельность российских спецслужб и террористов ЧВК "Вагнера".

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Расследование Bellingcat

Журналисты выяснили, что операция началась еще в 2018 году. Украинские разведчики собирали данные о вагнеровцах, которые возвращались в Россию.

Уже в 2019 году управление разведки Минобороны имело доступ к персональным данным более тысячи боевиков. Подавляющее большинство из них воевало на Донбассе за оккупантов.

Как возникла идея спецоперации

Поскольку "похитить" вагнеровцев с территории России было нереально, решили заманить их в ловушку. Для вербовки боевиков создали группу сотрудников спецслужб.

Сначала планировали, что 4 – 5 человек выманят на территорию Венгрии, где их бы задержали и передали в Украину для суда.

Проект получил кодовое название "Авеню". Чтобы успешно реализовать его, надо было придумать правдоподобное международное задание. Кроме того, искали убедительного "куратора", который изображал бы представителя российских спецслужб.

Поддельная ЧВК и "боевое задание"

Для проекта использовали поддельную частную военную компанию "МАР", которую создали в 2012 году в Санкт-Петербурге. Однако на момент спецоперации ЧВК уже не существовала. Поэтому украинская разведка в сентябре 2019 года зарегистрировала аналогичный домен и сайт, чтобы перехватывать запросы о наборе персонала, которые поступали в ЧВК МАР.

Выбрали так называемое боевое задание – якобы охрану нефтяных объектов Роснефти на Ближнем Востоке. Нефтяные скважины были расположены недалеко от линии фронта и действительно нуждались в защите. Поэтому все выглядело убедительно.

Команда зарегистрировала доменное имя office-rosneft.org, чтобы использовать его для электронной переписки с кандидатами.

"Рекрутор и куратор"

Расследователи установили важных участников "Авеню". Это бывший офицер среднего звена ГРУ, арестованный и завербованный украинской разведкой. Он стал важным членом команды, который мог предоставлять информацию и предупреждал о рисках

Роль "главного рекрутера" и "куратора проекта от спецслужб" сыграл спецназовец с реальным боевым опытом.

Известно о 3 форматах расследования

Как рассказал Христо Грозев, расследование опубликуют в трех форматах:

2-часовой документальный фильм-расследование;

более короткий документальный фильм – медийный продукт;

– медийный продукт; текстовая версия.

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Украинские власти не дали комментариев

Команда Bellingcat хотела взять комментарии у украинских властей, однако никто не предоставил их.

Мы ждали их ответа полгода. Но я считаю, что они сделали много позитивных вещей, чтобы доказать, что эта история ложная, что они не виноваты,

– подчеркнул расследователь.

Дело вагнеровцев: что об этом известно

В Беларуси в июле 2020 года задержали 33 россиян, которые причастны к ЧВК "Вагнера". Белорусские власти подозревали их в подготовке беспорядков перед выборами президента.

В начале сентября появилась информация, что СБУ знала о бойцах и даже была причастна к делу. Однако в спецслужбе информацию не подтвердили, назвав фейком.

В то же время расследовательское агентство заявило, что нашло доказательства о плане спецоперации, которую разработали ГУР Министерства обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности.

Расследование о вагнеровцах журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал еще в 2020 году. Он заявил, что фильм можно будет увидеть до конца 2021 года.