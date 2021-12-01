Расследователи нашли видео с переброской военной техники из Сибири к западным границам России
Источник:телеграм CIT
Аналитики нашли новые видео, свидетельствующие о переброске российской военной техники. Эшелон движется из Сибири к западным границам России.
Расследователи из Conflict Intelligence Team нашли в соцсетях видео, подтверждающие, что Москва продолжает перекидывать военную технику к границе.
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Из Сибири к западным границам России идет техника
Аналитики заметили, что на днях в тиктоке опубликовали видео, где поезд с бронеавтомобилями "Тигр", а также грузовиками КАМАЗ и "Урал" едет, по словам автора, "в сторону Украины".
Удалось выяснить, что эшелон выехал из города Абакан (республика Хакасия) в Ельню, где расположена техника 41 общевойсковой армии центрального военного округа. Передвижение идентичной техники по автодорогам из Сибири замечали на фото и видео в течение последних дней.
Ближайшее соединение, оснащенное такой техникой, – 55-я отдельная мотострелковая бригада, которая дислоцируется в Кызыле (республика Тыва), откуда до Абакана она могла добраться только по автодороге,
– отметили в CIT.
Там добавили, что эта бригада также входит в состав 41-й армии, переброска которой на западные границы России, по-видимому, продолжается.
Попытки заблокировать отслеживание военной техники
Расследователи CIT 29 ноября попытались найти информацию об одной из платформ этого поезда в сервисе Gdevagon.
"Мы обнаружили, что на нашем интерфейсе отключен интерфейс заказа выписок, а при попытке обойти эту проблему с помощью URL создать запрос мы тоже не можем", – отметили там. На следующий день схожую проблему обнаружили и другие расследователи.
Аналитики считают, что спецслужбы и администрация сервиса "противодействуют мониторингу ситуации вокруг наращивания российской группировки у границы с Украиной и в оккупированном Крыму".
Военная техника России движется в сторону Украины: видеоОбратите внимание! Ранее в СІТ предупредили, что в январе – феврале 2022 года концентрация войск России вблизи украинской границы может стать выше, чем весной 2021 года.
Российские войска и техника на территории Украины: основное
- Еще в октябре США предупредили Украину о возможном обострении агрессии со стороны России. Впоследствии эту информацию подтвердила и разведка Минобороны, уточнив, что у украинской границы уже более 90 тысяч российских военных.
- Военное руководство уверяет, что Киев готов противодействовать атаке Москвы, а международное сообщество выражает свою поддержку.
- В России говорят, что нападений не планируют, в свою очередь обвиняют Украину и ее союзников в желании обострять ситуацию.
Текст сообщения Conflict Intelligence Team:
На днях в TikTok было опубликовано видео, где поезд с бронеавтомобилями "Тигр", а также грузовиками КАМАЗ и "Урал" едет, по словам автора, "в сторону Украины". Когда в понедельник мы попытались найти информацию об одной из платформ этого поезда в сервисе Gdevagon, то обнаружили, что на нашем интерфейсе был отключён интерфейс заказа выписок, а при попытке обойти эту проблему при помощи URL — что создать запрос мы тоже не можем. Во вторник вечером другие коллеги-исследователи сообщили нам, что столкнулись с той же проблемой (ранее в этом месяце мы сталкивались лишь с отсутствием данных в приходящих нам выписках, и то очень редко).
К счастью, нам удалось навести справки с одного из запасных аккаунтов (после чего был фактически заблокирован и он). Оказалось, что эшелон следует из Абакана (республика Хакасия) в Ельню, где находится техника 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Передвижение идентичной техники по автодорогам в Хакасии и Саянских горах мы наблюдали в последние дни и на других видео. Ближайшее соединение, оснащенное такой техникой, — 55-я отдельная мотострелковая бригада, которая дислоцируется в Кызыле (республика Тыва), откуда в Абакан она могла добраться только по автодороге. Эта бригада также входит в состав 41-й армии, переброска которой к западным границам России, по-видимому, продолжается.
Очевидно, что спецслужбы и/или администрация сервиса противодействуют мониторингу ситуации вокруг наращивания российской группировки у границы с Украиной и в Крыму.