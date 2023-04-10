Электронный браслет еще пожмет: суд перенес рассмотрение апелляции Паши "Мерседеса"
Источник:Укринформ
Киевский апелляционный суд решил перенести рассмотрение апелляции по поводу домашнего ареста митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на 21 апреля. Предварительно, его заявление должны были рассмотреть 10 апреля.
Напомним, что 1 апреля Шевченковский суд в Киеве отправил Пашу "Мерседеса" на 60 суток под домашний арест. Впоследствии его адвокат подал апелляцию.
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Посидит в своем дворце немного дольше
Заседание перенесли на 21 апреля на 12 часов,
– сообщили в пресс-службе суда.
Кроме круглосуточного пребывания на дому, Паша "Мерседес" должен носить электронный браслет. Митрополит разыграл комедию в зале суда из-за того, что ему пытались надеть электронный браслет.
Паша "Мерседес" жаловался, что у него есть проблемы со здоровьем, поэтому одевать браслет никак нельзя. Он даже звонил по телефону врачам, чтобы те это подтвердили. Шоу не удалось. И ногу митрополита таки "украсил" электронный браслет.
После чего митрополит перенес свои бедствия на место отбывания ареста. Паша "Мерседес" жаловался, что это лишь маленькая хижина без света и тепла. На самом же деле имение одиозного митрополита в Киевской области еще в 2016 году оценили в 1 300 000 долларов.
Напомним, что во время обысков у одиозного митрополита сотрудники СБУ нашли драгоценности, золото, изделия из янтаря.
Что инкриминируют Паши "Мерседеса"
- 1 апреля Павлу Лебедю вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины – разжигание религиозной розни (статья 161) и оправдание вооруженной агрессии России (статья 436).
- К слову, максимальное наказание по статье 436 – лишение свободы сроком до 3 лет, по статье 161 – лишение свободы сроком до 5 лет.
- Всю свою сознательную жизнь митрополит с особой любовью относился к России и негативно высказывался в украинскую сторону. Еще до полномасштабного вторжения Павел Лебедь говорил, что Крым никогда не был украинским, а Украина является агрессором на Донбассе. Обо всем этом мы писали здесь.