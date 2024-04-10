Рассмотрение законопроекта о мобилизации: военное руководство пригласили в Раду

Верховная Рада приняла решение пригласить военное руководство, а именно Сырского, Баргилевича и Содолю для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Военные руководители выступят перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации сегодня, 10 апреля.

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В Раде заслушают доклады:

главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского;

начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича;

а также командующего объединенных сил ВСУ Юрия Содоля.

"Рада приняла решение пригласить военное руководство (Сырского, Баргилевича и Содоля) для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации. Будет возможность дать им выступить", – говорится в сообщении.

По словам Железняка, за соответствующее решение проголосовали 315 депутатов.

Предложение пригласить еще и министра обороны Рустема Умерова необходимого количества голосов не набрало.

Законопроект о мобилизации