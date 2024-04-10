Рассмотрение законопроекта о мобилизации: военное руководство пригласили в Раду
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада приняла решение пригласить военное руководство, а именно Сырского, Баргилевича и Содолю для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Военные руководители выступят перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации сегодня, 10 апреля.
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В Раде заслушают доклады:
- главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского;
- начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича;
- а также командующего объединенных сил ВСУ Юрия Содоля.
"Рада приняла решение пригласить военное руководство (Сырского, Баргилевича и Содоля) для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации. Будет возможность дать им выступить", – говорится в сообщении.
По словам Железняка, за соответствующее решение проголосовали 315 депутатов.
Предложение пригласить еще и министра обороны Рустема Умерова необходимого количества голосов не набрало.
Законопроект о мобилизации
- Еще 25 декабря этот законопроект внесли в парламент. Документ должен был унормировать вопросы мобилизации, ротации, отпусков, демобилизации.
- Депутаты предложили более 4000 поправок к документу, и их рассмотрение в комитете завершили 29 марта. Из законопроекта решили исключить большое количество наказаний, с которыми бы могли столкнуться уклонисты.
- Вчера, 9 апреля выяснилось, что из текста исключили еще и вопрос демобилизации и ротации – для этого хотят создать отдельный проект закона.
- Предложение вынести основания для увольнения с военной службы и ротации в отдельный законопроект сделал Сырский. Он написал соответствующее письмо министру обороны Рустему Умерову.