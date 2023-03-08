В США отреагировали на расстрел украинского пленника за слова "Слава Украине"
Источник:CNN
В Госдепе США прокомментировали кадры смертной казни украинского военнопленного за слова "Слава Украине". Там отметили, что, к сожалению, это не первый случай военных преступлений россиян, зафиксировавшихся за время вторжения в Украину.
Соответствующее заявление сделал спикер Госдепа США Нед Прайс. Он отметил, что в ведомстве знают о том жуткие кадры.
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России должно быть стыдно
Нед Прайс назвал казнь украинского безоружного плененного варварством со стороны россиян. Спикер Госдепа отметил, что Россия нарушает даже элементарные правила гуманности.
России, по нашему мнению, должно быть стыдно за себя. Она презирает основные правила войны, элементарную гуманность, элементарную порядочность, когда ее силы участвуют в подобных зверствах.
– подчеркнул Прайс.
Также представитель Госдепа добавил, что, к сожалению, за время российского вторжения это далеко не первое военное преступление россиян, зафиксированное в Украине. Нед Прайс отметил, что украинская сторона говорит о десятках тысяч военных преступлений, зафиксированных в подсчетах.
Расстрел украинского пленника за "Слава Украине"
- 6 марта в сети обнародовали видео расстрела безоружного украинского военнопленного. Оккупанты расстреляли его после того, как он произнес "Слава Украине".
- В Генеральный штаб ВСУ отметил, что это циничное и дерзкое пренебрежение Нормами международного гуманитарного права и обычаев войны. Так поступают только ничтожные убийцы.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия убивает за сам факт, что мы украинцы, за одно слово об Украине.
- В ВСУ отметили, по предварительным данным, оккупанты опубликовали видеозапись расстрела военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Николаевича Шадуры. Он скрылся в феврале возле Бахмута. Сестра расстрелянного пленника узнала брата. Она сказала, что это его взгляд и глаза.
- Однако в сети пишут, что это мог быть другой военный. Такую информацию распространил журналист Юрий Бутусов. Тогда сестра Шадуры отметила, что также изучает фото другого бойца, которое ей присылают.