Ликвидировали преступников: бойцы "Магуры" обезвредили россиян, расстрелявших пленных
В декабре российские захватчики расстреляли трех украинских защитников, которые сдались в плен на Авдеевском направлении. Военных преступников ликвидировали воины из 47 ОМБр.
Бойцы из 47 ОМБр "Магура", которые принимали участие в ликвидации военных преступников, рассказали об этом в материале проекта "Украинский Свидетель".
Важно Расстрел безоружных украинских воинов, которые сдавались в плен: все, что известно о преступлении россиян
Ликвидация россиян не была местью
Бойцы "Магуры" с позывным "Прапор" и "Борода" сейчас воюют на Авдеевском направлении. Накануне Нового года участвовали в ликвидации россиян, жестоко казнивших трех украинских военных.
Мы увидели видео с расстрелом уже после операции. Но о самих событиях узнали еще перед боем. Планирование было на высшем уровне, мы имели достаточно времени на подготовку,
– рассказал "Прапор".
"Борода" отметил, что украинские защитники предлагали оккупантам сдаваться в плен.
"Если бы такая возможность была, то мы бы с удовольствием взяли их в плен. Хотя бы для того, чтобы узнать, почему произошла такая ситуация", – поделился воин.
Впрочем, российские захватчики сдаваться не захотели. Вероятно, 7 бойцов ликвидировали.
Еще пятеро подошли на подмогу. И они также где-то исчезли,
– рассказал "Флаг".
Защитники "Прапор" и "Борода" / Фото "Украинского Свидетеля"
Защитники отметили, что ликвидация россиян не была местью.
Мы выполняли поставленную задачу. Нам рассказали, что наши позиции заняты, туда зашел противник и надо его ликвидировать,
– подчеркнул "Борода".
Во время операции двое наших защитников получили осколочные ранения от гранаты. Их эвакуировали. К счастью, с воинами все хорошо. Они восстанавливаются и скоро вернутся в строй, отметил "Прапор".
Какая ситуация сейчас на Авдеевском направлении
Украинские военные рассказали о ситуации на Авдеевском направлении.
Под Степным – постоянные мясные штурмы. Россияне идут по своим трупам. Авдеевка держится с 2014 года, она для россиян будто кость в горле, и нужна им исключительно для показухи. Но прятать город, думать, что его возьмут в клещи, в ближайшее время не стоит,
– отметили военные.
Заметили, что россияне пытались забрасывать Авдеевку мясом и до конференции Путина.
"Думаем, им не удастся взять город и до 8 марта", – подчеркнули защитники.
Россияне уже не впервые расстреливают пленных
- В конце декабря в сети появилось видео, как оккупанты жестоко убили трех украинских военных, которые сдались в плен вблизи Работино.
- Бойцы Путина снова убили пленных, в очередной раз нарушив 3 статью Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
- Украинские правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
- "Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными", – отметили в Офисе генпрокурора.
- Заметим, что это уже далеко не первый случай, когда бойцы Путина казнят военнопленных. В частности, еще одно ужасное видео появилось в сети 2 декабря. Тогда оккупанты убили двух безоружных украинских защитников.
- Также в марте россияне расстреляли пленного Александра Мациевского. Сделали это после того, как безоружный воин просто сказал: "Слава Украине!".