Расстрел талибами людей в Афганистане: есть погибшие и раненые
Источник:Al Jazeera
Боевики "Талибана" 18 августа открыли огонь по мирным людям в афганской провинции Нангархар. Вследствие обстрелов погибли по меньшей мере 2 человека.
Еще 12 человек получили ранения. В каком состоянии пострадавшие – неизвестно.
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Что известно об обстреле гражданских
Сотни людей вышли на мирную акцию поддержки афганского флага. Однако террористы решили открыли огонь по демонстрантам. В сети опубликовали видео с места происшествия. На них слышны выстрелы, а после этого видно, как люди начинают разбегаться в разные стороны.
СМИ писали, что среди пострадавших есть журналисты.
Заметим, люди вышли на акцию, ведь они возмущены тем, что талибы развешивают в городах свои знамена.
Ситуация в Афганистане
- После того, как президент США Джо Байден завил о выводе своих войск из Афганистана, талибы начали захватывать территорию страны.
- 15 августа они взяли под контроль столицу. Все произошло очень быстро, ведь местная власть фактически капитулировала, чтобы "избежать кровопролития".
- Байден уверяет, что не жалеет о своем решении. Ведь присутствие американских войск в Афганистане более неуместно.
- В то же время ситуация в стране очень обострилась. Люди боятся выходить из домов из-за жестокости талибов. Часть населения бежала на самолетах в другие страны.
- Талибы же уверяют, что казнить людей будут якобы только по решению суда.
- Эвакуироваться из Афганистана хотят 153 украинца. Один самолет уже находится в Кабуле, еще один – уже туда отправился. Сейчас чиновники договариваются о коридоре для украинцев.
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