Расстрел талибами людей в Афганистане: есть погибшие и раненые

Боевики "Талибана" 18 августа открыли огонь по мирным людям в афганской провинции Нангархар. Вследствие обстрелов погибли по меньшей мере 2 человека.

Еще 12 человек получили ранения. В каком состоянии пострадавшие – неизвестно.

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Что известно об обстреле гражданских

Сотни людей вышли на мирную акцию поддержки афганского флага. Однако террористы решили открыли огонь по демонстрантам. В сети опубликовали видео с места происшествия. На них слышны выстрелы, а после этого видно, как люди начинают разбегаться в разные стороны.

СМИ писали, что среди пострадавших есть журналисты.

Заметим, люди вышли на акцию, ведь они возмущены тем, что талибы развешивают в городах свои знамена.

Ситуация в Афганистане

После того, как президент США Джо Байден завил о выводе своих войск из Афганистана, талибы начали захватывать территорию страны.

15 августа они взяли под контроль столицу. Все произошло очень быстро, ведь местная власть фактически капитулировала, чтобы "избежать кровопролития".

Байден уверяет, что не жалеет о своем решении. Ведь присутствие американских войск в Афганистане более неуместно.

В то же время ситуация в стране очень обострилась. Люди боятся выходить из домов из-за жестокости талибов. Часть населения бежала на самолетах в другие страны.

Талибы же уверяют, что казнить людей будут якобы только по решению суда.

Эвакуироваться из Афганистана хотят 153 украинца. Один самолет уже находится в Кабуле, еще один – уже туда отправился. Сейчас чиновники договариваются о коридоре для украинцев.

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