Бойцы Путина снова убили безоружных: что известно о расстреле военнопленных возле Крынков

Российские военные снова расстреляли безоружных военнопленных. На этот раз оккупанты казнили трех украинских защитников, по предварительным данным, возле Крынков Херсонской области. Соответствующее видео распространили в сети 7 апреля.

Все, что известно об очередном военном преступлении россиян, реакции Украины на жестокое убийство военнопленных передает 24 Канал.

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Без оружия лежали во рву: оккупанты расстреляли пленных

Накануне, 7 апреля 2024 года, в одном из телеграм-каналов появилось видео, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих.

На обнародованных кадрах видно, как представитель вооруженных сил России осуществляет в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно, из автомата. В описании под видео указано, что казнь состоялась вблизи Крынков Алешковской общины Херсонской области.

В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил,

– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Добавили, что под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством – часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Оккупанты расстреляли военнопленных возле Крынков / Коллаж Офиса генпрокурора

Очередное военное преступление российских захватчиков: реакция омбудсмена

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким убитых оккупантами украинских защитников. Вечная память и слава Героям!

На расстрел украинских военнопленных уже отреагировал Уполномоченный по правам человека. Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное военное преступление российских оккупантов.

Омбудсмен сказал, что когда именно и где оно было совершено, пока неизвестно. По предварительной информации, произошло это возле села Крынки в Херсонской области.

Обратите внимание! На видео четко видно, что трое безоружных украинских воинов лежат в неглубоком рву, а российские оккупанты умышленно их расстреливают.

Жестокое видео убийства не показываем по этическим соображениям. Посмотреть его можно по ссылке в телеграме Лубинца.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Такие случаи, к сожалению, не единичны и являются системной практикой коварного врага,

– подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

Добавил, относительно очередного нарушения Россией норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над военными преступниками.

"Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал – следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто их совершил, и те, кто отдавал преступные приказы", – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Почему враг обнародовал жестокое видео: какая ситуация в Крынках

Детали относительно расстрела военнопленных еще устанавливаются. Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

Наталья Гуменюк объяснила, что, действительно, по такому видео трудно идентифицировать людей. Ситуацию уточняют, разбираются с ней, конечно, вместе с правоохранительными органами.

То, что такие случаи уже происходили не один раз, когда безоружных военнослужащих, в частности, военнопленных, враг расстреливал, мы уже фиксировали такие факты на других участках фронта,

– подчеркнула Гуменюк.

Добавила, что все случаи тщательно документируются и ложатся в основу дальнейшего уголовного производства, в частности, в международный трибунал.

То, что враг пытается таким образом давить и публикует подобные видео, привязывая их конкретно к плацдарму Крынков, говорит о том, что успехов у него там по-прежнему нет. Он продолжает штурмы, выискивая новые тактики, но они оказываются для него все же безрезультатными,

– подчеркнула руководительница пресс-центра Сил обороны Юга.

Также отметила, что хотя оккупанты пытались увеличить количество штурмовых групп, заходить с разных сторон, – это тоже не имело результата. Было до 16 штурмов за одни сутки, россияне поднимали уровень напряжения, но все же снова теряли 60% личного состава и возвращались ни с чем.

Сейчас российские захватчики вернулись к более привычному количеству штурмов. В частности, проводят 5 – 6 за сутки. Бойцы Путина пытаются действовать уже полноценными штурмовыми группами, как делали это раньше, но бронетехнику по-прежнему не применяют.

Где расположены Крынки: смотрите на карте

Кто мог отдать преступный приказ: СМИ установили вероятных убийц

Журналисты evocation.info сообщили, что им удалось установить командира российского подразделения, который отдал приказ расстрелять украинских военнопленных возле Крынков.

По данным СМИ, военное преступление совершили захватчики из 328 полка 104 дивизии. Приказ, вероятно, отдал Сергей Иштуганов. Целью было запугивание бойцов ВСУ.

Иштуганов, вероятно, отдал приказ убить военнопленных возле Крынков /Коллаж evocation.info

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны российские захватчики неоднократно убивали безоружных пленных украинских военных. Только за эту зиму – с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала казнь оккупантами по меньшей мере 32 пленных украинских защитников.

Однако, Дмитрий Лубинец отметил, что за этот период враг убил не 32 военнопленных, а гораздо больше. Также омбудсмен отметил, что из-за беззубой позиции международных организаций Россия продолжает убивать наших военнопленных.