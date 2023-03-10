Расстрел украинского пленника: известно ли имя бойца и как отреагировали на зверство России в ЕС

6 марта всю Украину всколыхнуло видео, где оккупанты зверски убили украинского военнопленного. Российские варвары расстреляли защитника за слова "Слава Украине".

После этого по сети начали распространяться догадки, кто же мог быть этим мужественным воином. В ТрО "Север" заявили, что расстрелянный россиянами пленный – их боец Александр Мациевский. В то же время в Сухопутных войсках ВСУ 7 марта заявили, что, по предварительным данным, казненный воин – Тимофей Шадура.

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Имя героя окончательно не установили

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что имя расстрелянного украинского военного окончательно не установлено.

Сейчас проходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ,

– сказал он.

Напомним, что представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что публикация этого видео совпала с увеличением числа россиян, желающих добровольно сдаться в украинский плен.

Как отреагировали на зверство россиян в ЕС

В соответствующем заявлении говорится, что Евросоюз шокирован казнью российскими военными безоружного украинского военнопленного, а также осуждает обстрелы Россией территории Украины.

В ЕС также напомнили, что год назад они начали получать первые ужасные сообщения из пригородов Киева, а также из Харькова, Чернигова, Херсона, Мариуполя и других украинских городов, которые Россия пыталась захватить.

"Мы шокированы недавним сообщением о жестоком обращении и записанной на видео казни украинского военнопленного российскими войсками, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", – говорится в документе.

Там также отмечают, что ЕС твердо настроен привлечь к ответственности всех командиров, исполнителей и пособников военных преступлений и других тяжких преступлений, совершенных в войне России против Украины.

Кроме того, в Евросоюзе сообщили о поддержке усилий Украины и международного сообщества в этом направлении, включая создание надлежащего механизма преследования агрессии.

Стоит напомнить, что представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что России должно быть стыдно: "она презирает основные правила войны, элементарную гуманность и порядочность". Тем временем в России – стадия отрицания. Они не осуждают действия своих военных, а считают это "очередной постановкой".