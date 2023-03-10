Після цього мережею почали ширитися здогадки, хто ж міг бути цим мужнім воїном. У ТрО "Північ" заявили, що розстріляний росіянами полонений – їхній боєць Олександр Мацієвський. Водночас у Сухопутних військах ЗСУ 7 березня заявили, що, за попередніми даними, страчений воїн – Тимофій Шадура.

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Ім'я героя остаточно не встановили

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ім'я розстріляного українського військового остаточно не встановлено.

Зараз відбуваються експертизи для того, щоб ім'я розстріляного військового було остаточно верифіковано. Коли це станеться, з остаточною відповідною інформацією вийде генпрокурор або глава СБУ,

– сказав він.

Нагадаємо, що представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що публікація цього відео співпала зі збільшенням кількості росіян, які хочуть добровільно здатися в український полон.

Як відреагували на звірство росіян в ЄС

У відповідній заяві йдеться, що Євросоюз шокований стратою російськими військовими беззбройного українського військовополоненого, а також засуджує обстріли Росією території України.

В ЄС також нагадали, що рік тому вони почали отримувати перші "жахливі повідомлення" з передмість Києва, а також з Харкова, Чернігова, Херсона, Маріуполя та інших українських міст, які Росія намагалася захопити.

"Ми шоковані нещодавнім повідомленням про жорстоке поводження та записану на відео страту українського військовополоненого російськими військами, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", – йдеться у документі.

Там також зазначають, що ЄС твердо налаштований притягнути до відповідальності всіх командирів, виконавців і пособників воєнних злочинів та інших найтяжчих злочинів, скоєних у війні Росії проти України.

Крім того, у Євросоюзі повідомили про підтримку зусиль України та міжнародної спільноти у цьому напрямку, включаючи створення належного механізму переслідування злочину агресії.

Варто нагадати, що речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Росії має бути соромно: "вона зневажає основні правила війни, елементарну гуманність та порядність". Тим часом в Росії – стадія заперечення. Вони не засуджують дії своїх військових, а вважають це "черговою постановкою".