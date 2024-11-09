Россияне расстреляли украинского пленного: прокуратура начала расследование

В сети 9 ноября появилось видео, на котором российские захватчики в очередной раз расстреляли нашего военнопленного. Прокуроры уже начали расследование этого военного преступления России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. Этот расстрел украинского военнопленного является очередным нарушением международного права оккупантами.

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Что сказали прокуроры о расстреле военнопленного врагом

В Офисе генпрокурора рассказали, что 9 ноября 2024 года в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором видно, как представители вооруженных сил России захватили раненого украинского военнослужащего.

Правоохранители подчеркнули, что безоружного защитника, который лежал на земле, оккупанты расстреляли из автоматического оружия в упор.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия, а также времени и места преступления,

– говорится в заметке.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры открыто досудебное расследование по факту военного преступления.

В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленного является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как серьезное международное преступление.

К слову, на расстрел украинского военнопленного уже отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он направил письмо по этому военному преступлению России в МККК и ООН, а также отметил, что если на это зло не реагировать, то оно будет повторяться.