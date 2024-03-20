Расстреливал гражданские авто в Гостомеле: идентифицирован российский офицер
Источник:Офис Генпрокурора
Правоохранители идентифицировали и сообщили о подозрении офицеру Нацгвардии России. Его обвиняют в расстреле гражданских авто в Гостомеле Киевской области.
Правоохранители рассказали, что в Гостомеле подозреваемый и другие военнослужащие получили циничный приказ от своего командира на убийство гражданских. В общем, оккупанты расстреляли 12 транспортных средств в городе, в результате чего были убиты 11 мирных жителей, а 15 – ранены.
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Без предупреждения открывал огонь по гражданскому автомобилю
Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении заместителю командира взвода спецподразделения войск Нацгвардии России за расстрел гражданских автомобилей в Гостомеле, Киевской области. Мужчине сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Российский военный, что расстреливал гражданские авто / фото Офиса Генпрокурора
Правоохранители рассказали, что подозреваемый получил приказ от своего командира на убийство гражданского населения. 25 февраля 2022 года он без предупреждения открыл огонь из стрелкового оружия по гражданскому автомобилю, который двигался по улице Шевченко в направлении города Буча. В результате водитель транспортного средства получил многочисленные огнестрельные ранения.
В общем военнослужащие отряда цинично расстреляли 12 автомобилей в Гостомеле. Это привело к смерти 11 мирных жителей и ранению 15 человек.
Другие военные преступления оккупантов
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