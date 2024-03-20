Правоохоронці розповіли, що в Гостомелі підозрюваний та інші військовослужбовці отримали цинічний наказ від свого командира на вбивство цивільних. В загальному, окупанти розстріляли 12 транспортних засобів у місті, в результаті чого були вбиті 11 мирних жителів, а 15 – поранені.
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Без попередження відкривав вогонь по цивільному автомобілю
Київська обласна прокуратура повідомила про підозру заступнику командира взводу спецпідрозділу військ Нацгвардії Росії за розстріл цивільних автомобілів у Гостомелі, що на Київщині. Чоловіку повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Російський військовий, що розстрілював цивільні авто / фото Офісу Генпрокурора
Правоохоронці розповіли, що підозрюваний отримав наказ від свого командира на вбивство цивільного населення. 25 лютого 2022 року він без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, що рухався вулицею Шевченка в напрямку міста Буча. Внаслідок цього водій транспортного засобу отримав численні вогнепальні поранення.
Загалом військовослужбовці загону цинічно розстріляли 12 автомобілів у Гостомелі. Це призвело до смерті 11 мирних жителів та поранення 15 осіб.
Інші воєнні злочини окупантів
- Відомо, що 6 січня 2024 року російський військовий під час штурму бойових позицій Сил оборони України поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району відкрив вогонь на ураження по українському військовополоненому. Відомо, що невдовзі бійці Сил оборони контратакували загарбників. Вони захопили у полон зловмисника та його співслужбовців.
- Під час допиту в СБУ інший полонений військовий російської армії "здав" винного у смерті бійця ЗСУ. Вже згодом Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини окупанта у вбивстві полоненого бійця ЗСУ.
- Ввечері 6 березня повідомили про артилерійський обстріл ТЦ в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки будівля спалахнула. Вогонь поширився на площі 4 000 квадратних метрів, але, на щастя, минулося без постраждалих.
- Також стало відомо що російські військові продають українських полонених на "чорному ринку". Як пишуть в Інституті вивчення війни, чеченські парамілітарні групи купують українських військовополонених у Росії, щоб потім їх обмінювати на чеченських полонених.