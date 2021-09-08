Растет сотрудничество: Зеленский поговорил с президентом Северной Македонии

8 сентября 2021 , 17:30
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Офис Президента

Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Северной Македонии Стево Пендаровським. Зеленский поздравил его с 30-летием независимости его государства.

Зеленский поблагодарил за поддержку независимости и суверенитета Украины. Также он отметил участие Северной Македонии в Крымской платформе 23 августа 2021 года.

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На саммит приехал глава Министерства иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Он присоединился к итоговой декларации.

Обратите внимание! В Крымской платформе приняли участие 46 стран. Целью саммита является наработать план деоккупации Крыма и защитить права крымских татар.

О чем говорили президенты

Руководители государств отметили, что между странами растет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество вопреки пандемии COVID-19. Страны настроены на сохранение динамики взаимодействия.

Кроме того, Зеленский отметил, что необходим обмен опытом между Украиной и Северной Македонией по углублению сотрудничества с НАТО. Президенты договорились общаться на самом высоком уровне.

Последние переговоры Зеленского с лидерами других государств

  • Владимир Зеленский и Джозеф Байден 1 сентября встретились в США. Они обсудили партнерство между странами, возможность Украины вступить в НАТО, российско-украинскую войну, "Северный поток-2", реформы в Украине.
  • Президент Украины 27 августа прибыл в Молдову. Там он встретился с Майей Санду, а также с лидерами Румынии и Польши.
  • Лидер Турции Реджеп Эрдоган 22 сентября пообщался по телефону с Владимиром Зеленским. В разговоре говорилось об освобождении крымских татар из плена России.
  • Ангела Меркель прибыла 22 августа. Она провела с Зеленским закрытую встречу.​
Автор: Марія Масюк