Ракетами попали в цель: детали, как Украина уничтожила российскую военную базу в Крыму

Украинские герои 20 сентября нанесли крайне успешный удар по позициям россиян во временно оккупированном Крыму. Удалось уничтожить военную базу захватчиков.

Вечером 20 сентября появились новые эпические детали атаки по командному пункту Черноморского флота России вблизи Севастополя. Источники 24 Канала в СБУ заявили, что военную базу ликвидировали ракетами. Они попали точно в цель.

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Успешную операцию провели СБУ, Воздушные силы и ВМС ВСУ. Им удалось уничтожить базу, которую российские генералы определили своим запасником командным пунктом. Оккупанты сделали это из испуга, чтобы их не достали по основному месту дислокации. В то же время, захватчики не учли, что в Украине найти безопасное для себя место им не удастся. У врага нет никакого будущего на временно оккупированных территориях.

Удар нанесли после того, как в СБУ верифицировали данные, что на территории воинской части находятся командиры вражеского флота.

Поражена не только живая сила противника, но и дорогие военные системы, которые находились на этой базе,

– говорится в сообщении.

Удар по оккупантам 20 сентября – что известно

Днем 20 сентября вблизи временно оккупированного Севастополя прогремели взрывы. Вокруг образовался дымовой занавес. Оккупанты принялись врать о работе "ПВО". Между тем, местные начали публиковать видео полета ракет.

Впоследствии в ВСУ заявили об успешном ударе по командному пункту Черноморского флота России.