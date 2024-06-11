Разбился российский Су-34

Россия продолжает терять самолеты. На этот раз стало известно об авиакатастрофе с участием российского Су-34 в горах Северной Осетии.

Российский истребитель Су-34 разбился. В минобороны врага говорят, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, передает 24 Канал.

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Самолет ударился о скалу

Российские телеграмм-каналы со ссылкой на слова местных жителей сообщили о том, что видели, как в горах потерпел крушение неизвестный летательный аппарат. По их словам,в около полуночи, он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.

В минобороны России признали падение самолета. Также известно, что экипаж погиб.

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