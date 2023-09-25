Как выглядит сейчас разбитый штаб Черноморского флота России в Севастополе: новые фото

В сети опубликовали новые кадры пораженного штаба командования Черноморского флота России во временно оккупированном россиянами Севастополе. На фото можно увидеть масштабы повреждений и

Военный объект россиян, в который 22 сентября попали по меньшей мере две украинские ракеты, стоит с проваленной крышей. Соответствующие кадры опубликовали телеграммы-каналы.

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Как выглядит здание сейчас

На фото видно, что военный объект стоит с проваленной крышей и следами пожара.

Никаких следов ремонтных работ после ракетного удара снаружи нельзя заметить. В то же время, как выглядит здание внутри можно только догадываться, но соответствующих фото в сети не публиковали.



Здание получило серьезные повреждения / Фото "Крымский ветер"

На кадрах видны последствия пожара / Фото "Крымский ветер"



Штаб командования ЧФ России в Севастополе после попадания украинских ракет / "Крымский ветер"

А вот, как выглядело здание до удара – можно увидеть на архивных фото.



Как выглядел штаб ЧФ России к ударам / Фото "Крымский ветер"

Главное об атаке на черноморский флот России в Севастополе: