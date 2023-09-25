Как выглядит сейчас разбитый штаб Черноморского флота России в Севастополе: новые фото
Источник:"Крымский ветер"
В сети опубликовали новые кадры пораженного штаба командования Черноморского флота России во временно оккупированном россиянами Севастополе. На фото можно увидеть масштабы повреждений и
Военный объект россиян, в который 22 сентября попали по меньшей мере две украинские ракеты, стоит с проваленной крышей. Соответствующие кадры опубликовали телеграммы-каналы.
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Как выглядит здание сейчас
На фото видно, что военный объект стоит с проваленной крышей и следами пожара.
Никаких следов ремонтных работ после ракетного удара снаружи нельзя заметить. В то же время, как выглядит здание внутри можно только догадываться, но соответствующих фото в сети не публиковали.
Здание получило серьезные повреждения / Фото "Крымский ветер"
На кадрах видны последствия пожара / Фото "Крымский ветер"
Штаб командования ЧФ России в Севастополе после попадания украинских ракет / "Крымский ветер"
А вот, как выглядело здание до удара – можно увидеть на архивных фото.
Как выглядел штаб ЧФ России к ударам / Фото "Крымский ветер"
Главное об атаке на черноморский флот России в Севастополе:
- В Управлении стратегических коммуникаций Минобороны подтвердили, что удар по штабу российского флота во временно оккупированном Севастополе был нанесен 22 сентября около 12:00 – был поражен военный объект оккупантов.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что среди раненых в результате удара есть два российских генерала: командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук сейчас в очень тяжелом состоянии, а начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.
- В минобороны страны-агрессора заявили, что в результате удара по штабу черноморского флота повреждено "историческое здание".