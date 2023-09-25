Військовий об'єкт росіян, у який 22 вересня влучили щонайменше дві українські ракети, стоїть із проваленим дахом. Відповідні кадри опублікували телеграм-канали.

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Як виглядає будівля зараз

На фото видно, що військовий об'єкт стоїть із проваленим дахом та слідами масштабної пожежі.

Жодних слідів ремонтних робіт після ракетного удару зовні не можна зауважити. Водночас як виглядає будівля всередині можна тільки здогадуватися, але відповідних фото у мережі не публікували.



Будівля зазнала досить серйозних пошкоджень / Фото "Крымский ветер"​

На кадрах видно наслідки пожежі / Фото "Крымский ветер"



Штаб командування чф Росії у Севастополі після влучання українських ракет / "Крымский ветер"

А ось, який вигляд мала будівля до удару – можна побачити на архівних фото.



Як виглядав штаб чф Росії до ударів / Фото "Крымский ветер"

Головне про атаку на чорноморський флот Росії у Севастополі: