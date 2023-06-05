Играют в "доброго и плохого полицейского": россияне активизировали террор на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины враг продолжает давление на гражданское население. Для этого оккупанты вводят различные методы физических и психологических издевательств.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что россияне на временно оккупированных территориях проводят фильтрацию и репрессии в отношении гражданского населения волнообразным способом.

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Нужны как живой щит

Активность врага периодически обостряется, и тогда усиливаются обходы по дворам людей, увеличивают количество блокпостов.

Также стараются максимально применять социальный шантаж. Людей, которые отказываются от паспортизации, заставляют брать паспорта из-за того, что они не могут подключить к дому электричество или водоснабжение. Или не могут воспользоваться медицинскими услугами. Даже ограничивают в приобретении продуктов питания,

– подчеркнула Гуменюк.

А потом враг проявляет так называемую "заботу" к местному населению, когда вывозит их в имитированную "эвакуацию" – туда, где люди нужны, как живой щит.

Самое важное – сохранить жизнь

Для насильственной паспортизации население на временно оккупированных территориях россияне применяют даже арест и пытки. Особенно для тех, кто открыто выражает свою лояльную позицию по отношению к Украине.

Выявлено несколько подобных мест, в том числе на базе бывшей налоговой, в отделениях полиции на временно оккупированной территории. Очень многих людей вывозят за город и там они "исчезают" на несколько дней без возможности с ними связаться,

– рассказала спикер ОК "Юг".

Однако оккупанты используют и способ "ласкового давления", когда изо дня в день в дома местных приходят коллаборанты, вооруженные люди и убеждают или уговаривают их взять российский паспорт. Это тоже очень деморализует людей. Они могут согласиться, чтобы не ощущать давления со стороны оккупантов.

"Россияне играют в "доброго и плохого полицейского" - кого-то терроризируют, а кого-то "ласково" уговаривают. Но стоит помнить, что самое важное – сохранить свою жизнь и избежать пыток. Поэтому в случае насильственной паспортизации, человек не будет привлечен после деоккупации к ответственности и получит возможность восстановить свое украинское гражданство установленным образом", – подчеркнула Гуменюк.

Наталья Гуменюк о методах россиян в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Украины: смотрите видео

"Семейный" шантаж

В то же время оккупанты продолжают вывозить украинских детей в северные, отдаленные регионы России. При этом враг использует "семейный" шантаж: собирают и вывозят детей для того, чтобы за несколько суток к ним присоединились родители.

Представитель ОК "Юг" отметила, что такая насильственная "эвакуация", а на самом деле депортация, происходит многослойным способом, когда через детей давят на родителей.

Какая ситуация на временно оккупированных территориях Юга Украины