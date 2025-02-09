Разгонный блок от российского ПВО упал под Волгоградом: рядом находится НПЗ

В среду, 5 февраля, вблизи российского города Волгоград нашли часть системы ПВО. Разгонный блок упал вблизи садового некоммерческого общества "Нефтепереработчик".

Элемент заметили в 150 метрах от объекта. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о НПЗ в Волгограде

По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших. Интересно, что в южной части Волгограда расположен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Это предприятие окружено промышленной зоной – рядом есть большая нефтебаза и теплоэлектростанция.

Украинские беспилотники уже неоднократно атаковали НПЗ. В частности, местные слышали десятки взрывов 3 февраля, перед этим там было громко ночью 31 января.

Его проектная мощность переработки составляет около 14 миллионов тонн нефти в год, что делает его шестым по величине НПЗ в России,

– отмечал глава ЦПД Андрей Коваленко.

К слову, подобные инциденты с разгонными блоками ПВО в России уже происходили. В апреле 2024 года "прилетело" во двор многоквартирного дома в Яковлевском округе Белгорода, а в мае – в центр города.