Как разговаривать с Россией: Меркель дала совет следующему канцлеру Германии

Ангела Меркель дала совет своему преемнику на посту канцлера Германии. Она сказала, что ему стоит сохранять диалог с Кремлем.

Ангела Меркель заверила, что Германия заинтересована в диалоге с Россией. Об этом канцлер Германии заявила во время пресс-конференции в Берлине.

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Ангела Меркель посоветовала, как быть с Россией

Канцлер Германии объяснила, что страна ведет переговоры с любой страной на основе наших общих ценностей и интересов.

Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией. Несмотря на то, что наши ценности, которые определяют политические шаги, разные,

– сказала Меркель.

Она также заверила, что сожалеет из-за осложненной работы Петербургского диалога, который касается форума гражданских обществ России и Германии.

"Но это не приведет к тому, что я откажусь разговаривать с российским президентом. В отношении Украины и Минска у нас тоже очень разные мнения, однако нужно оставаться все время в диалоге и пытаться найти решение", – в очередной раз заявила Меркель.

Что этому предшествовало

Ангела Меркель и Джо Байден 21 июля заключили соглашение о "Северном потоке-2". В нем отметили также и гарантии для Украины. В частности речь идет о продлении газового договора минимум на 10 лет.

Берлин также будет инициировать санкции против России, если она будет ограничивать поставки газа и "будет использовать энергию в качестве оружия".

После заключения соглашения Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину. Они говорили также и о вопросе транзита газа через Украину.

Кстати, перед тем Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямые контакты с Россией. Однако там канцлеру Германии отказали.