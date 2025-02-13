"Второй Ялты не будет": Трамп не сможет навязать Украине невыгодные предложения

Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Даже если бы президент США пытался выдвинуть нашей стране невыгодные условия, ему это не удастся.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Украина сможет продолжать отстаивать свою позицию. Кроме того, важную роль в этом процессе уже скоро сыграет и Европа.

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Украина может отказаться от невыгодных условий

По мнению политолога, Трамп пытается быть в роли переговорщика и медиатора, который сможет решить все проблемы. Однако ему это не удалось, разговор с Путиным был достаточно комплементарным.

"В общем, как бы мы ни смотрели на эти разговоры, как бы скептически не относились к Трампу, какие бы претензии у нас не возникали, а они абсолютно обоснованного характера, Трамп Украину не бросит", – подчеркнул он.

Рейтерович отметил, что президенту США не удастся договориться о завершении войны без Украины. Если же Трамп предложит нашей стране определенные, Украина сможет от них отказаться и повлиять на них.

Трамп не сможет навязать Украине какое-то предложение,

– подчеркнул политолог.

Рейтерович отметил, что Европа также играет важную роль в завершении войны в Украине. Так, с 14 по 16 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности, где ключевым вопросом будет именно российско-украинская война.

Трамп должен признать эту реальность. Говорить вдвоем с Путиным – мы не в 1945 году, "второй Ялты не будет",

– сказал политолог.

Он добавил, что после разговора Трампа с Путиным россияне пытаются посеять уныние, что американцы "бросают" украинцев, а Путин с Трампом уже "обо всем договорился". Однако реагировать на это нужно с осторожностью.

Напомним, что после разговора с российским диктатором, Трамп говорил с Владимиром Зеленским. Президент Украины сообщил, что разговор был "хорошим", он подчеркнул президенту США, что Россия не хочет мира, одновременно для Украины ключевыми являются именно гарантии безопасности.