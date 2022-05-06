Разговор G7 и Зеленского в воскресенье намеренно приурочен к 9 мая, – Белый дом

6 мая 2022 , 22:01
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Источник:

CNN

Президент Владимир Зеленский проведет виртуальную встречу с лидерами G7. Разговор намеренно состоится в канун 9 мая, когда в России празднуют День Победы.

Встреча G7 в канун 9 мая будет сигналом для Путина

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что время для видеоконференции лидеров G7, в которой примет участие и Зеленский, было выбрано намеренно перед 9 мая.

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Псаки подчеркнула, что президент России Владимир Путин спроектировал в своем желании отметить 9 мая как день, когда он побеждает Украину, что ему действительно не удается.

Я думаю, что ни для кого не должно быть потеряно значение того, когда по какому графику, когда состоится эта встреча G7, то есть за день до Дня Победы в России, который президент Путин, безусловно, спроектировал в своем желании отметить этот день как день. когда он побеждает Украину. Конечно, он не побеждает,
– сказала Псаки.

Каждый год в Москве День Победы отмечают военным парадом и речью Путина. В 2022 году ожидают, что Путин может официально объявить войну Украине. Существует также сценарий, что российский диктатор приступит к полной мобилизации в России.

Представитель Белого дома считает, что встреча "Группы семи" накануне 9 мая будет сигналом для Путина, что Запад сплочен в борьбе против российской агрессии.

"Эта встреча и разговор в воскресенье – это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство нуждается в работе, требует усилий, требует крови, пота, а иногда и слез", – резюмировала Псаки.

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Автор: Михайло Гема