Гибридная атака с целью дезинформации, – Писториус об утечке разговора офицеров ВВС об Украине
Источник:Tagesschau
Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал с перехватом разговора между высокопоставленными офицерами Бундесвера относительно Украины. Он назвал эту утечку частью "информационной войны" Путина.
Писториус также отметил, что это “гибридная атака с целью дезинформации”. До этого высокопоставленные немецкие чиновники подтвердили подлинность записи разговора немецких офицеров ВВС об Украине.
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Писториус высказался относительно разговора офицеров ВВС об Украине
В своем заявлении немецкий министр назвал этот скандал важным аспектом "информационной войны", которую организовал президент России Владимир Путин.
Это гибридная атака с целью дезинформации – речь идет о расколе, о подрыве нашего единства. Мы не должны поддаваться на уловки Путина,
– сказал Писториус.
В тоже время Писториус подчеркнул важность спокойного, но решительного реагирования на сложившуюся ситуацию,.
Немецкий министр ожидает, что в ближайшие дни Служба военной контрразведки (MAD) получит обновленную информацию о проводимом расследовании, которая прольет свет на детали инцидента. Только после получения этой информации будут приняты решения о возможных последствиях, таких как кадровые изменения среди офицеров Военно-воздушных сил.
Скандал с утечкой разговора офицеров ВВС об Украине
- Утечка информации в сеть произошла 1 марта, когда российские пропагандисты распространили запись разговора между немецкими офицерами о возможном уничтожении Крымского моста с помощью немецких ракет дальнего радиуса действия. Сначала сообщалось, что они обсуждали количество ракет, необходимых для реализации этого плана.
- В ответ на запись разговора офицеров ВВС Германии канцлер Германии Олаф Шольц не отрицал ее подлинности. Он заявил, что сейчас прилагаются усилия для выяснения подлинных событий, связанных с записью. Шольц заверил, что оперативно разберется с ситуацией и назвал ее "большой проблемой".
- По данным издания The Wall Street Journal немецкие офицеры заявили, что Украина потенциально может запустить ракету в течение шести часов после получения разведданных, при условии, что личный состав будет должным образом подготовлен и будет иметь доступ ко всей необходимой информации. Немецкие военно-воздушные силы провели моделирование местности вокруг поля боя для системы вооружения, предлагая поддержку украинским силам в преодолении российской противовоздушной обороны.