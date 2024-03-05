С немецкими спецслужбами не делятся данными: что показала ситуация с утечкой разговора по Taurus

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян распространила запись разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали возможный удар немецкими ракетами Taurus по Крымскому мосту. Обнародование этой утечки является очень угрожающим сигналом со стороны Владимира Путина.

Такое мнение высказали 24 Каналу боец ВСУ, политолог Тарас Березовец, который отметил, что эта ситуация в очередной раз доказала, что немецкие офицеры нарушают протоколы безопасности, когда ведут конфиденциальные разговоры по незащищенным линиям. В то же время это может быть не последний вброс российских спецслужб.

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Путин не скрывал удовольствия

Причиной утечки разговора стало то, что один из его участников – офицер Бундесвера – находился в Сингапуре и разговаривал по незащищенной линии. Возможно российские спецслужбы записывали его непосредственно в номере отеля, откуда он вел разговор.

Проблемы с безопасностью в немецкой армии и спецслужбах существуют давно, и об этом сообщали местные СМИ. Западные спецслужбы, в частности ЦРУ, MI-5, имеют серьезный уровень недоверия к немецким коллегам и из-за этого предпочитают не делиться с ними секретными данными. Они могут стать достоянием российских шпионов,

– отметил политолог.

В то же время Путин не скрывал своего удовлетворения от этого факта, а также то, каким образом эту запись получил. Глава Кремля, по мнению офицера ВСУ, вбрасывая этот компромат на Шольца накануне так называемых президентских выборов в России, демонстрирует что якобы все находятся у него под контролем.

Хуже всего то, что эта аудиозапись может быть далеко не последней. У россиян могут быть и другие, которые они способны опубликовать. Это большая угроза, ведь могут быть обнародованы секреты не только Германии, но и стран НАТО,

– подчеркнул Березовец.

Немецкие СМИ сообщают, что основная цель обнародования этого разговора – дискредитация федерального правительства и канцлера Олафа Шольца. Также это попытка гибридной атаки против немецкой элиты, которая настроена на помощь Украине.

У Шольца есть два выхода:

вообще прекратить поддержку Украины и показать свою слабость и уязвимость перед российскими гибридными атаками;

или это заставит Шольца показать свои лидерские качества и пойти против этого шантажа, показать, что он не боится попыток россиян его дискредитировать. А также продемонстрировать, что он является настоящим главой мощной европейской страны и экономики – Германии.

"Это также сигнал предупреждения для других европейских стран и правительств, что они также смогут стать мишенями для подобных атак. Это серьезное предупреждение Запада о том, что Россия нацелилась на агрессию против Европы и готовит войну против членов НАТО. К этому предупреждению следует отнестись с максимальной серьезностью и решительностью", – подчеркнул Тарас Березовец.

Реакция на утечку разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту