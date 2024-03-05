Угроза для всего мира, – в ГУР отреагировали на "слитый" разговор немецких офицеров

На днях российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры ВВС Германии обсуждают то, сколько ракет нужно Украине для уничтожения Крымского моста. Аутентичность разговора официально подтвердил Олаф Шольц.

Россияне эту аудиозапись использовали для якобы подтверждения того, что Россия "воюет с Западом", а не с Украиной. В целом это создает ряд угроз для всего мира. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Россия угрожает всему миру

В Министерстве обороны Германии объяснили, как могла произойти утечка разговора. Утверждают, что один из собеседников находился в Сингапуре и подключился к звонку через WiFi. Поэтому связь не была защищенной.

Как бы там ни было, российская пропаганда сразу подхватила эту ситуацию, использовав ее в свою пользу.

Эта история, как другие, показывают, насколько опасными остаются спецслужбы России. В частности, в проведении информационно-психологических операций. Понятно, что это часть ИПСО, направлена против Украины и на дестабилизацию проукраинской международной коалиции,

– пояснил Андрей Юсов.

В то же время именно такие операции российских спецслужб должны наоборот способствовать международной консолидации. В частности, в вопросе поддержки Украины.

"Угроза от государства-террориста – России – имеет глобальный характер, и не ограничивается только Украиной. Они действительно угрожают всему миру – всем, без исключения", – подчеркнул Юсов.

"Слитый" разговор немецкий офицеров: как отреагировали в мире