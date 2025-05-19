Готова ли Россия завершить войну: первые итоги разговора Трампа и Путина

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина длился более 2 часов. Российский диктатор высоко его оценил и назвал "откровенным и конструктивным".

Глава Кремля убеждал, что Россия якобы заинтересована в урегулировании ситуации в урегулировании ситуации. Как отметил 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, это давно известные нарративы, в которые никто не верит.

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Стал ли мир в Украине ближе

Комментарий российского диктатора очень простой и лаконичный. За абстрактными заявлениями скрывалось то, что Россия действительно готова завершить войну, но только на своих условиях. Если Украина примет все ультиматумы, тогда якобы наступит мир.

Россиянам неважны цели так называемой "сво", им главное, чтобы ВСУ вышли из четырех областей, которые оккупанты еще даже не контролируют. Однако, они уже записали их в российскую конституцию.

А где гарантия, что россияне на этом остановятся? Я уже не говорю о том, что для нас это неприемлемо, но никаких гарантий нет. Наоборот мы слышим угрозы о захвате Харькова, Одессы, потому что эти города они считают российскими,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

В одном из последних интервью Путин дальше говорил о “русских городах в Украине”, о “защите русскоязычных”. Понятно, что Кремль постоянно будет требовать новых уступок.

Трамп не может выступить против Путина

Глава Кремля мог сказать Трампу, что завершит войну, если Украина выполнит все требования. Это очередное унижение для президента США, которое он почему-то его принимает и никак не реагирует.

"Я не жду каких-то адских санкций, но у Трампа в отношении России есть странные комплексы. И эта проблема не политическая, а психологическая. Когда, возможно, мы узнаем, в чем причина, но Трамп медлит с конкретными действиями в отношении России, предлагает", – заметил политолог.

Например, в противостоянии с Китаем Трамп не боялся принимать резкие решения, оказывать давление. В случае с Россией ситуация совсем другая. Американский президент сразу начал предлагать уступки, после чего страна-агрессор наглеет еще больше.

К слову, Трамп поделился деталями разговора с Путиным. По его словам, Украина и Россия немедленно начнут переговоры, а ключевой темой станет перемирие. Его условия стороны должны согласовать между собой.