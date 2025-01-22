Волкер оценил, согласится ли Путин на требование Трампа прекратить войну в Украине

Киев надеется, что президент США Дональд Трамп способен закончить войну России против Украины. Впрочем, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не согласится на прекращение боевых действий.

Так считает бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на POLITICO.

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Что спрогнозировал Волкер

По мнению Волкера, 2025 год станет периодом действий в отношении войны в Украине после того, как Дональд Трамп перенял обязанности Джо Байдена, администрация которого говорила "то нет, то да". Он считает, что следующие недели будут решающими как для Киева, так и для Москвы.

Я думаю, что Трамп позвонит Путину и скажет ему прекратить войну. Я думаю, Путин не согласится... и я думаю, что команда Трампа поймет, что они должны продемонстрировать силу. Проявить больше решительности. И выложить все на стол,

– говорит бывший спецпредставитель.

По его словам, может произойти усиление санкций против России, значительное увеличение экспорта американских энергоносителей, чтобы урезать военный бюджет российского диктатора, а также продолжение военной поддержки Украины в борьбе.

"Есть разные способы сделать это, кроме денег налогоплательщиков, включая программу ленд-лиза, в частности путем ареста Европой российских активов на сумму 300 миллиардов евро и использования этих денег для покупки американского оборонного оборудования", – добавляет он.

Волкер выразил убеждение, что действия Трампа станут сигналом для Путина о том, что "лучше не будет".

Напомним, президент США рассказал, что сейчас он ведет переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию ситуации. Также Дональд Трамп также отметил, что в ближайшее время он планирует провести встречу совместно с российским диктатором Владимиром Путиным.