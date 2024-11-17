Шольц открывает "ящик Пандоры": как прошел разговор немецкого канцлера с Путиным

Олаф Шольц снова связался с Путиным после почти двух лет молчания. Он призвал российского президента к переговорам для достижения справедливого мира в Украине.

17 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел разговор с президентом России Владимиром Путиным впервые за почти два года. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Reuters.

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Что известно о звонке Путина и Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал свой недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что разговор не дал признаков изменений в отношении Кремля к войне в Украине.

Шольц, в ответ на критику своего решения позвонить Путину, заявил, что этот шаг был необходим с политической точки зрения, ведь он хотел подтвердить, что поддержка Украины со стороны Европы и Германии не ослабнет.

Разговор был очень детальным, но способствовал признанию того, что мало что изменилось во взглядах президента России на войну – и это не очень хорошая новость,

– отметил Канцлер.

Этот звонок стал первым прямым контактом между лидерами двух стран за последние два года. Шольц выразил убеждение, что важно было показать, что Германия не прекратит поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Обратите внимание! Немецкий лидер добавил, что в условиях возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом важно было не оставлять Европу без контакта с Россией на фоне растущего политического давления со стороны популистов.

Разговор Шольца с Путиным был согласован с Джо Байденом, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером.