Трамп недоволен разговором с Путиным: на это указывает ряд моментов

Президент США Дональд Трамп вряд ли был доволен от разговора с диктатором Владимиром Путиным. Хотя публично он говорил, что все прошло хорошо.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский. По его мнению, Трамп ожидал значительно лучших результатов от телефонного звонка с Путиным.

К теме Переговоры Трампа и Путина о перемирии: первые заявления и все, что известно

Заявления резко изменились

Как отметил Добрянский, за несколько дней до разговора Трамп делал несколько громких заявлений, что будут важные новости в тот день, когда он поговорит с Путиным. В конце концов ничего чрезвычайного не произошло.

Утром перед звонком говорили, что будет пресс-конференция. Ее отменили. Было только заявление со стороны США и со стороны нашего врага. Трамп хотел объявить об определенном замораживании или прекращении огня. Но ничего не получилось,

– отметил Добрянский.

Кроме того, уже после звонка Россия запустила 145 беспилотников по Украине. Это четко показывает, что Путин вообще не собирается идти на мирные переговоры.

Напомним, 18 ноября Дональд Трамп 18 ноября Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором Путиным. Президент США назвал разговор хорошим и продуктивным. 19 марта Трамп уже общался с Владимиром Зеленским. Он также отметил, что разговор был очень хорошим.