Про це 24 Каналу розповів речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський. На його думку, Трамп очікував значно кращих результатів від телефонного дзвінка з Путіним.

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Заяви різко змінилися

Як наголосив Добрянський, за кілька днів до розмови Трамп робив кілька гучних заяв, що будуть важливі новини у той день, коли він поговорить з Путіним. Зрештою нічого надзвичайного не сталося.

Вранці перед дзвінком говорили, що буде пресконференція. Її скасували. Була лише заява з боку США та з боку нашого ворога. Трамп хотів оголосити про певне замороження чи припинення вогню. Але нічого не вийшло,

– зазначив Добрянський.

Крім того, вже після дзвінка Росія запустила 145 безпілотників по Україні. Це чітко показує, що Путін взагалі не збирається йти на мирні переговори.

Нагадаємо, 18 листопада Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором Путіним. Президент США назвав розмову гарною та продуктивною. 19 березня Трамп вже спілкувався з Володимиром Зеленським. Він також зауважив, що розмова була дуже гарною.