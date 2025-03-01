Просто чиловый парень: в сети смеются над Рубио за его поведение на встрече в Белом доме

Во время резонансного спора между президентами Украины и США в Белом доме государственный секретарь Соединенных Штатов не захотел участвовать в конфликте в отличие от вице-президента Джей Ди Венса. Он спокойно сидел в кресле, не демонстрируя никаких эмоций. Реакция Рубио удивила пользователей соцсетей, которые и так не благосклонны к нему.

Люди, в частности, удивлялись спокойствию госсекретаря во время такой интенсивной и громкой перепалки. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на посты в соцсети Х.

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"Бесхребетный и бессмысленный" Марко Рубио

В сети пользователи делятся видео с реакцией Марка Рубио на словесную перепалку президентов и в очередной раз отмечают, что госсекретарь является "одним из худших" политиков США.

В частности мнение, что Марко Рубио "продает свои принципы ради власти" выразила организация "CALL TO ACTIVISM", основанная адвокатом Джо Галлиной для мониторинга и предотвращения нарушения администрацией Трампа прав американцев.

Он (Рубио – 24 Канал) является идеальным примером того, что сегодня в политике все плохо,

– написали активисты.

Однако в комментариях к сообщению были люди, которые не согласились, что Марко Рубио – плохой политик. И большинство пользователей выразили согласие, что госсекретарь может променять принципы на власть.

Пользователи добавляют, что Марко Рубио "продал свою душу", вероятно из-за его приверженности к России.

Если Марко Рубио хочет спасти то, что осталось от его души и его чести, он бы немедленно ушел в отставку,

– говорится в сообщении пользователя Карлоса Тернбулла.

Основатель движения The Gen Z Perspective Деш Доброфски написал, что Марко Рубио – это "трус" и человек, который "отказался от чести, достоинства, нравственности и мужества, чтобы обеспечить себе место в администрации Трампа".

Рубио никак не реагировал на спор Трампа и Зеленского: смотрите видео

Интересно, что американцы, которые поддерживают позицию и взгляды госсекретаря, становятся на его защиту в комментариях.

"Мы любим Рубио, он никуда не уйдет. И, кстати, именно он выгнал Зеленского".

"Странно, что у вас есть все эти обвинения, но доказательств нет".

"Ну, он вошел с ними (нынешней администрацией – 24 Канал) и он уйдет с ними".

Марко Рубио известен своими разными взглядами на войну в Украине. Он ранее заявлял, что Россия – агрессор, а теперь говорит, что Украине нужны переговоры с Россией, но не может сказать, когда война закончится. Также Рубио был одним из сенаторов-республиканцев, голосовавших против пакета военной помощи Украине на 61 миллиард долларов.

После спора между президентами 28 февраля Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский должен извиняться за провал дипломатической встречи в Белом доме. Он также сомневается, что украинский лидер стремится к мирному урегулированию войны.