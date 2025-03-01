Люди, зокрема, дивувалися, спокою держсекретаря під час такої інтенсивної та гучної перепалки. Про це 24 Канал пише з посиланням на пости в соцмережі Х.

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"Безхребетний і безглуздий" Марко Рубіо

У мережі користувачі діляться відео з реакцією Марка Рубіо на словесну перепалку президентів та вкотре наголошують, що держсекретар є "одним з найгірших" політиків США.

Зокрема думку, що Марко Рубіо "продає свої принципи заради влади" висловила організація "CALL TO ACTIVISM", що заснована адвокатом Джо Галліною для моніторингу та запобігання порушення адміністрацією Трампа прав американців.

Він (Рубіо – 24 Канал) є ідеальним прикладом того, що сьогодні в політиці все погано,

– написали активісти.

Однак в коментарях до допису були люди, які не погодилися, що Марко Рубіо – поганий політик. Та більшість користувачів висловили згоду, що держсекретар може проміняти принципи на владу.

Користувачі додають, що Марко Рубіо "продав свою душу", ймовірно через його прихильність до Росії.

Якщо Марко Рубіо хоче врятувати те, що залишилося від його душі та його честі, він би негайно пішов у відставку,

– йдеться в повідомленні користувача Карлоса Тернбулла.

Засновник руху The Gen Z Perspective Деш Доброфскі написав, що Марко Рубіо – це "боягуз" і людина, яка "відмовилася від честі, гідності, моральності та мужності, щоб забезпечити собі місце в адміністрації Трампа".

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Цікаво, що американці, які підтримують позицію і погляди держсекретаря, стають на його захист в коментарях.

"Ми любимо Рубіо, він нікуди не піде. І, до речі, саме він вигнав Зеленського".

"Дивно, що у вас є всі ці звинувачення, але доказів немає".

"Ну, він увійшов з ними (нинішньою адміністрацією – 24 Канал) і він піде з ними".

Марко Рубіо відомий своїми різними поглядами на війну в Україні. Він раніше заявляв, що Росія – агресор, а тепер говорить, що Україні потрібні перемовини з Росією, але не може сказати, коли війна закінчиться. Також Рубіо був одним із сенаторів-республіканців, що голосували проти пакета військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів.

Після суперечки між президентами 28 лютого Марко Рубіо заявив, що Володимир Зеленський повинен просити вибачення за провал дипломатичної зустрічі в Білому домі. Він також сумнівається, що український лідер прагне до мирного врегулювання війни.