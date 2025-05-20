К сожалению, статус-кво не изменился, – в ОП оценили переговоры Трампа и Путина

В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. В офисе Владимира Зеленского прокомментировали ситуацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника руководителя ОП Михаила Подоляка. Он заявил, что статус-кво не изменился.

Смотрите также Разговор Трампа с Путиным: о чем договорились и заявления Киева, Вашингтона и Кремля

Подоляк оценил разговор Путина и Трампа

По словам Подоляка, Украина предлагает единственный реалистичный выход из войны через немедленное и безусловное прекращение огня – "повсеместное, длительное, обязательное".

Со своей стороны Европа полностью поддерживает это, понимая риски и отсроченные последствия войны. Но США остались глобальным посредником, который все еще верит в договороспособность России, ее готовность выйти из войны ради бизнеса и других интересов.

И есть неизменная позиция России, которая, по-прежнему, хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства. Есть Россия, которая не готова и категорически не хочет прекращения огня,

– добавил Подоляк.

Он также упомянул о "навязчивом состоянии поиска и устранения первопричин" у Кремля, несмотря на неспровоцированную агрессию против Украины.

Напомним, после телефонного разговора российского и американского лидеров Дмитрий Песков заявил, что пока все занимаются скорейшим урегулированием по Украине, Россия заинтересована в "устранении первопричин конфликта".