"Игра в моргалки": почему Трамп не дает однозначного ответа относительно его разговора с Путиным

Дональд Трамп намекнул о возможном его разговоре с Владимиром Путиным. Однако официального подтверждения того, что их непосредственное общение состоялось, пока нет. В то же время президент США и глава Кремля ведут определенную "игру".

Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Валерий Дымов, отметив, что в политике большое значение имеет прежде всего политическая риторика, политические жесты. Поэтому Дональд Трамп сейчас не хочет говорить, с кем и о чем он разговаривал.

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Состоялся ли разговор

"Трампа все поздравили с тем, что он выиграл выборы, но было неизвестно, поздравил ли его Путин. Однако для Трампа это является определенным ритуальным жестом", – подчеркнул политолог.

Позже Трампа спросили, говорил ли он с Путиным. Президент США ответил, что, мол, "не хочу об этом говорить".

Обратите внимание! На брифинге по авиакатастрофе в Вашингтоне, произошедшей 29 января, у Трампа спросили, говорил ли он о трагедии с Владимиром Путиным. На что президент США неоднозначно ответил:" Я не говорил, нет... Не об этом".

Это была такая "игра в моргалки". В международных отношениях есть такой момент, когда имеет значение, кто кому первый позвонит, предложит или условия, или уступки. "Путинские рты" говорили, что они якобы "готовы рассмотреть предложения". Но кто вы такие для Трампа, чтобы рассматривали ваши предложения? Почему должны быть предложения от США, а не от России?

– заметил он.

Впоследствии Трамп выдвинул уже не предложения, а фактически условия.

Дымов предположил, что разговор состоялся, если Трамп об этом сказал. Возможно через очень доверенных лиц со стороны американского президента и Путина. Если же был разговор непосредственно между Трампом и главой Кремля, то они, наверное, обошли момент, кто кому и о чем говорил.

Надеюсь, что Трамп не проиграл эту "игру в моргалки" с Путиным. Если они говорили, то это был разговор не "я тебя слушаю, давай мне что-то предлагай", а их общение было определено по повестке дня. Определенные вопросы уже были обсуждены доверенными лицами и были сняты, в частности относительно того, кто кому первый позвонит,

– сказал Валерий Дымов.

Отметим, что правозащитник Марк Фейгин считает, что, вероятно, Трамп уже провел разговор с Путиным. Состоялся он, возможно, после победы Трампа на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Однако Трамп не мог официально подтвердить этот разговор, поскольку он был до инаугурации.