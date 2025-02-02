Таку думку висловив 24 Каналу політолог Валерій Димов, зазначивши, що в політиці велике значення має насамперед політична риторика, політичні жести. Тому Дональд Трамп зараз не хоче говорити, з ким і про що він розмовляв.

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Чи відбулась розмова

"Трампа всі привітали з тим, що виграв вибори, проте було невідомо, чи привітав його Путін. Однак для Трампа це є певним ритуальним жестом", – наголосив політолог.

Пізніше Трампа запитали, чи говорив він з Путіним. Президент США відповів, що, мовляв, "не хочу про це говорити".

Зверніть увагу! На бріфінгу щодо авіакатастрофи у Вашингтоні, що сталась 29 січня, у Трампа запитали, чи говорив він про трагедію з Владіміром Путіним. На що президент США неоднозначно відповів:" Я не говорив, ні... Не про це".

Це була така "гра в моргалки". В міжнародних відносинах є такий момент, коли має значення, хто кому перший зателефонує, запропонує або умови, або поступки. "Путінські роти" говорили, що вони буцімто "готові розглянути пропозиції". Але хто ви такі для Трампа, щоб розглядали ваші пропозиції? Чому мають бути пропозиції від США, а не від Росії?

– зауважив він.

Згодом Трамп висунув вже не пропозиції, а фактично умови.

Димов припустив, що розмова відбулась, якщо Трамп про це сказав. Можливо через дуже довірених осіб з боку американського президента і Путіна. Якщо ж була розмова безпосередньо між Трампом і очільником Кремля, то вони, напевно, обійшли момент, хто кому і про що говорив.

Сподіваюсь, що Трамп не програв цю "гру в моргалки" з Путіним. Якщо вони говорили, то це була розмова не "я тебе слухаю, давай мені щось пропонуй", а їхнє спілкування було визначено за порядком денним. Певні питання вже були обговорені довіреними особами і були зняті, зокрема щодо того, хто кому перший зателефонує,

– сказав Валерій Димов.

Зазначимо, що правозахисник Марк Фейгін вважає, що, імовірно, Трамп вже провів розмову з Путіним. Відбулась вона, можливо, після перемоги Трампа на президентських виборах, що відбулись 5 листопада 2024 року. Проте Трамп не міг офіційно підтвердити цю розмову, оскільки вона була до інавгурації.