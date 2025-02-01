Так вважає асоційований науковий співробітник Товариства Генрі Джексона, Лондонського аналітичного центру Девід Кириченко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його статтю для The Hill.

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Навіщо Путіну зустріч із Трампом

На думку Кириченка, російський диктатор намагається бути "ввічливим" щодо президента США, аби його "умиротворити".

Найбільше Путін бажає, щоб Трамп допоміг йому відновити статус на світовій арені. З цією метою російський лідер обережно лестив Трампу, закладаючи основу для гучної зустрічі, яка могла б зміцнити його позиції як усередині країни, так і за кордоном,

– вважає експерт.

За його словами, на тлі балансування на межі економічного краху російської економіки Путін старається діяти обачно, аби не провокувати Трампа, який вже поставив ультиматум, пригрозивши посиленням санкцій.

Девід Кириченко зауважує, що Москва, як і раніше, не бажає вести прямі переговори з Києвом і натомість прагне до переговорів з Вашингтоном. Зазначається, що американський лідер хоче виступити посередником у мирній угоді.

Втім, на відміну від Джо Байдена, який наголошував на принципі "Нічого про Україну без України", Трамп більш схильний домагатися врегулювання, що ставить пріоритетом його власні політичні цілі та погляди на дипломатію.

Науковець каже, що диктатор розглядає прагнення президента США до угоди як можливість наполягати на умовах, вигідних для Росії, навіть, якщо це спричинить шкоду українському суверенітету і безпеці.

"Перш за все, Путін жадає прямого саміту зі США, виключаючи Україну, щоб зміцнити свій наратив про Росію як про світову наддержаву. Такі переговори покладуть кінець його ізоляції, підтвердять його домагання на сферу впливу України та задовольнять його бажання проєктувати Росію як імперіалістичну державу, яка заслуговує на повагу на світовій арені", – наголосив Кириченко.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з Путіним і вважає, що вони зроблять щось визначне. Деталей стосовно цього президент США не уточнив. Втім, він висловив серйозні наміри щодо припинення вогню в Україні.