Россия использует против Украины надводные морские дроны: Залужный поговорил с Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 февраля пообщался с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В частности, они говорили о морских надводных дронах, которые использует Россия.

Разговор состоялся по телефону. Залужный проинформировал Милли об итогах последней вражеской массированной ракетной атаки, а также подчеркнул значение средств ПВО и в очередной раз поблагодарил за их предоставление.

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Залужный пообщался с Милли

Во время разговора с Милли Залужный поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов. Ведь они создают угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Мы также обсудили ход боевых действий. Самая напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Жестокие бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону,

– заметил Главнокомандующий.

По его словам, на некоторых участках фронта Силам обороны удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление оккупантов, украинские бойцы продолжают удерживать под контролем Бахмут. Кроме того, они принимают меры для стабилизации линии фронта вокруг города.

"Залог успеха на поле боя – эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов. Поблагодарил генерала Милли за понимание потребностей Сил обороны для отпора российской вооруженной агрессии, значительный персональный вклад в приближение нашей Победы и непоколебимую поддержку Украины", – подытожил Залужный.

Кратко о ситуации на фронте