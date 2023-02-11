Россия использует против Украины надводные морские дроны: Залужный поговорил с Милли
Источник:телеграм Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 февраля пообщался с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В частности, они говорили о морских надводных дронах, которые использует Россия.
Разговор состоялся по телефону. Залужный проинформировал Милли об итогах последней вражеской массированной ракетной атаки, а также подчеркнул значение средств ПВО и в очередной раз поблагодарил за их предоставление.
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Залужный пообщался с Милли
Во время разговора с Милли Залужный поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов. Ведь они создают угрозу гражданскому судоходству в Черном море.
Мы также обсудили ход боевых действий. Самая напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Жестокие бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону,
– заметил Главнокомандующий.
По его словам, на некоторых участках фронта Силам обороны удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление оккупантов, украинские бойцы продолжают удерживать под контролем Бахмут. Кроме того, они принимают меры для стабилизации линии фронта вокруг города.
"Залог успеха на поле боя – эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов. Поблагодарил генерала Милли за понимание потребностей Сил обороны для отпора российской вооруженной агрессии, значительный персональный вклад в приближение нашей Победы и непоколебимую поддержку Украины", – подытожил Залужный.
Кратко о ситуации на фронте
- В Генштабе сообщили, что с 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 136 880 своих военных. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 1 140 оккупантов.
- В частности, во время штурма Угледара украинские защитники обезвредили российского полковника Сергея Полякова, который был командиром 140 бригады специального назначения с начала вторжения.
- В течение суток 10 февраля авиация Сил обороны совершила 12 авиаударов по районам скопления живой силы российских войск. Кроме того, было еще 4 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.
- Мониторинговая группа Oryx сообщила, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 50% оперативного танкового парка. Это не менее 1 тысячи танков. Также сообщают, что оккупанты потеряли более 2,2 тысячи артиллерийских систем.