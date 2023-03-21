Подтверждения телефонного разговора с лидером Китая пока нет, – Зеленский
Украина предложила Китаю поучаствовать в реализации ее формулы мира. Киев приглашает Пекин к диалогу и ждет ответа.
Об этом 21 марта во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.
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Украина передала Китаю украинскую формулу мира
Зеленский рассказал, что Китаю передали украинскую формулу мира.
Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответ,
– заметил глава государства.
На вопрос о возможном телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином Зеленский ответил, что пока нет никакой конкретики или подтверждения.
"О встрече или разговоре с Китаем – какие-то сигналы мы получали, но никакого подтверждения не было. Конкретики пока никакой нет", – отметил президент.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский открыт для разговоров и с другими лидерами, а не только с Си Цзиньпином. Такое общение необходимо для того, чтобы объяснить природу войны и сказать, почему, не считаясь з позицией Украины, ее нельзя закончить.
"Почему поддержка, например, только российской стороны, во-первых, не приведет к завершению войны, а во-вторых, не добавит баллов Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и понимающему, как ее закончить", – объяснил советник главы ОП.
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Кратко о визите Си Цзиньпина в Москву
- Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта приехал в Россию, где похвалил кремлевского диктатора Владимира Путина и назвал его "дорогим другом".
- В Институте изучения войны проанализировали начало встречи. Аналитики считают, что Россия не получила от Китая желаемого.
- В Киев же приехал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. В частности, во время встречи обсудили поддержку в восстановлении Украины.